„АНПАСАН ОПЕН 2025“ У НОВОМ САДУ: Велемајстор Синиша Дражић победник у неизвесној борби
Шаховски клуб слепих и слабовидих „Анпасан“ из Новог Сада организовао је „Анпасан опен 2025“ у својим просторијама од 29. октобра до 3. новембра.
Овај отворени турнир у класичном шаху је прави пример и доказ да је древна игра таква да шахисти са инвалидитетом могу апсолутно равноправно да играју против играча без инвалидитета.
Учествовало је 18 шахиста из Русије, Шведске, Индије и Србије. Међу њима су били велемајстор, као и три ФИДЕ мајстора. Играло се осам кола, по Швајцарском систему паровања. За одличне услове за игру је заслужан директор турнира Жива Марков, а да владају фер и спортско понашање национални судија Исидора Бокан.
Борба за прво место је била неизвесна до самог краја, па су победника морали да одлуче додатни критеријуми. Велемајстор Синиша Дражић и млади Индијац Дамодар Кати Акшобја су освојили по шест поена, али је Новосађанин имао минимално бољи Бухолц. Дражић је одиграо без пораза, победивши у четири партије, колико је и ремизирао. Акшобја је имао идентичан скор. Трећи је био искусни ФИДЕ мајстор Ратко Булајић са пет поена, пола више од четвртопласираног ФИДЕ мајстора Стевана Јовића.