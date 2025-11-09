scattered clouds
Распоред сахрана за понедељак, 10. новембар

09.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник (В. Фифа)

На Градском гробљу у Новом Саду данас ће бити сахрањени:

Обрад Миодраг Вуковић (1956) у 09:45

Новицa Велимир Ристић (1933) у 10:30

Вера Новица Лукић (1948) у 11:15

Гојко Триво Црномарковић (1951) у 12:00

Ђуро Илија Маравић (1936) у 12:45

Илона Рудолф Керешевић (1947) у 14:15

Богдан Павле Станић (1929) у 15:00

На гробљу у Каћу:

Даница Остoја Пухаловић (1953) у 13:00

На Реформаторском гробљу у Руменки:

Ана Јован Бониж (1946) у 15:00

На гробљу у Петроварадину:

Вујица Јован Ћирић (1937) у 11:00

На гробљу у Бегечу:

Златица Бора Терзић (1941) у 13:00

сахране распоред сахрана градска гробља
