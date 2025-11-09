Распоред сахрана за понедељак, 10. новембар
09.11.2025. 09:17 09:21
На Градском гробљу у Новом Саду данас ће бити сахрањени:
Обрад Миодраг Вуковић (1956) у 09:45
Новицa Велимир Ристић (1933) у 10:30
Вера Новица Лукић (1948) у 11:15
Гојко Триво Црномарковић (1951) у 12:00
Ђуро Илија Маравић (1936) у 12:45
Илона Рудолф Керешевић (1947) у 14:15
Богдан Павле Станић (1929) у 15:00
На гробљу у Каћу:
Даница Остoја Пухаловић (1953) у 13:00
На Реформаторском гробљу у Руменки:
Ана Јован Бониж (1946) у 15:00
На гробљу у Петроварадину:
Вујица Јован Ћирић (1937) у 11:00
На гробљу у Бегечу:
Златица Бора Терзић (1941) у 13:00