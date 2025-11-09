КОНАЧНО! НОВОСАЂАНИ ДОБИЈАЈУ СЕМАФОР НА ОПАСНОЈ РАСКРСНИЦИ КОД КЕЈА Радови почињу ускоро!
У наредна три месеца требало би да буде постављен семафор на раскрсници улица Београдски кеј и Милоша Бајића, укључујући и уређење саобраћајнице.
Тај посао Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције поверила је „Инвест-инжењерингу”, који је задужен за набавку материјала и уградњу опреме, док ће фирма „AB&CO” обавити геодетске радове.
Уговор вредан око 14,64 милиона динара, са ПДВ-ом, закључен је крајем претходног месеца, што значи да би радови, имајући у виду период за увођење извођача у посао, требало да почну до краја године, и трајаће 60 календарских дана.
Као разлог за постављање семафора, у документацији се наводи заштита пешака приликом кретања ка Дунаву и преласка преко кеја, али и безбедно укључивање возила са споредних прилаза
Ово је иначе други тендер Градске управе за семафоризацију раскрснице на кеју, први поступак јавне набавке обустављен је јер није достављена ниједна понуда.
Као разлог за постављање семафора на раскрсници улица Београдски кеј и Милоша Бајића надлежни, у документацији објављеној на Порталу јавних набавки, наводе заштиту пешака приликом кретања ка обали Дунава и преласка преко кеја, али и безбедно укључивање возила са споредних прилаза.
„Израда светлосних сигнала ће на најефикаснији начин омогућити временско раздвајање конфликтних токова, дајући одређено време возилима, пешацима и бициклистима за безбедан прелаз преко Београдског кеја и укључивање возила из Улица Милоша Бајића. Како би се безбедност пешака подигла на виши ниво, а да се притом што мање прекидају токови возила која се крећу Београдским кејом, предвиђено је увођење светлосних сигнала на предметним раскрсницама, при чему је предвиђен сигнални уређај са детекторском најавом пешака”, објаснили су пројектанти у документацији објављеној на Порталу јавних набавки.