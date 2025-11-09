scattered clouds
КОНАЧНО! НОВОСАЂАНИ ДОБИЈАЈУ СЕМАФОР НА ОПАСНОЈ РАСКРСНИЦИ КОД КЕЈА Радови почињу ускоро!

09.11.2025. 08:46
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
семафор
Фото: УГЗИ тендерска документација

У на­ред­на три ме­се­ца тре­ба­ло би да бу­де по­ста­вљен се­ма­фор на рас­кр­сни­ци ули­ца Бе­о­град­ски кеј и Ми­ло­ша Ба­ји­ћа, укљу­чу­ју­ћи и уре­ђе­ње са­о­бра­ћај­ни­це.

Тај по­сао Град­ска упра­ва за гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште и ин­ве­сти­ци­је по­ве­ри­ла је „Ин­вест-ин­же­ње­рин­гу”, ко­ји је за­ду­жен за на­бав­ку ма­те­ри­ја­ла и уград­њу опре­ме, док ће фир­ма „AB&CO” оба­ви­ти ге­о­дет­ске ра­до­ве. 

Уго­вор вре­дан око 14,64 ми­ли­о­на ди­на­ра, са ПДВ-ом, за­кљу­чен је кра­јем прет­ход­ног ме­се­ца, што зна­чи да би ра­до­ви, има­ју­ћи у ви­ду пе­ри­од за уво­ђе­ње из­во­ђа­ча у по­сао, тре­ба­ло да поч­ну до кра­ја го­ди­не, и тра­ја­ће 60 ка­лен­дар­ских да­на. 

Као раз­лог за по­ста­вља­ње се­ма­фо­ра, у до­ку­мен­та­ци­ји се на­во­ди за­шти­та пе­ша­ка при­ли­ком кре­та­ња ка Ду­на­ву и пре­ла­ска пре­ко ке­ја, али и без­бед­но укљу­чи­ва­ње во­зи­ла са спо­ред­них  при­ла­за

Ово је ина­че дру­ги тен­дер Град­ске упра­ве за се­ма­фо­ри­за­ци­ју рас­кр­сни­це на ке­ју, пр­ви по­сту­пак јав­не на­бав­ке об­у­ста­вљен је јер ни­је до­ста­вље­на ни­јед­на по­ну­да. 

Као раз­лог за по­ста­вља­ње се­ма­фо­ра на рас­кр­сни­ци ули­ца Бе­о­град­ски кеј и Ми­ло­ша Ба­ји­ћа над­ле­жни, у до­ку­мен­та­ци­ји об­ја­вље­ној на Пор­та­лу јав­них на­бав­ки, на­во­де за­шти­ту пе­ша­ка при­ли­ком кре­та­ња ка оба­ли Ду­на­ва и пре­ла­ска пре­ко ке­ја, али и без­бед­но укљу­чи­ва­ње во­зи­ла са спо­ред­них  при­ла­за.

 „Из­ра­да све­тло­сних сиг­на­ла ће на нај­е­фи­ка­сни­ји на­чин омо­гу­ћи­ти вре­мен­ско раз­два­ја­ње кон­фликт­них то­ко­ва, да­ју­ћи од­ре­ђе­но вре­ме во­зи­ли­ма, пе­ша­ци­ма и би­ци­кли­сти­ма за без­бе­дан пре­лаз пре­ко Бе­о­град­ског ке­ја и укљу­чи­ва­ње во­зи­ла из Ули­ца Ми­ло­ша Ба­ји­ћа. Ка­ко би се без­бед­ност пе­ша­ка по­ди­гла на ви­ши ни­во, а да се при­том што ма­ње пре­ки­да­ју то­ко­ви во­зи­ла ко­ја се кре­ћу Бе­о­град­ским ке­јом, пред­ви­ђе­но је уво­ђе­ње све­тло­сних сиг­на­ла на пред­мет­ним рас­кр­сни­ца­ма, при че­му је пред­ви­ђен сиг­нал­ни уре­ђај са де­тек­тор­ском на­ја­вом пе­ша­ка”, об­ја­сни­ли су про­јек­тан­ти у до­ку­мен­та­ци­ји об­ја­вље­ној на Пор­та­лу јав­них на­бав­ки.

Нови Сад
