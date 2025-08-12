(ВИДЕО) ОНА ЈЕ ПОКАЗАЛА КАКО ТРЕБА ДА СЕ ЖИВИ Новосађанка „перформансом“ на семафору ОДУШЕВИЛА суграђане
У сред летњих врућина, када већини фали мало радости и позитиве, једна девојка у Новом Саду успела је да освежи све око себе својом ведрином.
Шетала је свог пса и стрпљиво чекала зелено светло на пешачком прелазу, али оно што је све освојио био је начин на који је то радила.
Стајала је поред пешачког прелаза са слушалицама на ушима, слушајући музику, у потпуности препуштена ритму и уживању у тренутку. Плесала је самоуверено и опуштено, као да је читав свет њен плесни подијум.
Осећај за живот без обзира на пролазнике, аутомобиле и пекућу топлоту, изазвао је осмехе и дивљење свих који су је видели. Њена ведрина и слобода покрета постали су инспирација бројним људима.
Видео који је освануо на друштвеним мрежама носио је једноставну, али снажну поруку: „Само весело“. Коментари су се низали: „Која легенда!“, „Браво!“, „Ово ми је право освежење“, „Само напред девојко, да нас је више оваквих, свет би био боље место“.
Она је показала како треба да се живи — са осмехом, ритмом и лакоћом која зарази све око себе.