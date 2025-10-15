ЖЕЉКО ОБРАДОВИЋ ОБЈАСНИО РАЗЛОГЕ ПОРАЗА ОД РЕАЛА: Морамо да играмо паметније у одбрани, нисмо користили фаулове целу утакмицу како је требало
Партизан је у Мадриду претрпео пораз од актуелног шампиона Европе са 93:86, али тренер црно-белих Жељко Обрадовић верује да његова екипа није показала прави квалитет који поседује.
Најтрофејнији европски стручњак истакао је да реакција у другом полувремену показује да тим има потенцијал, али и да у игри постоје озбиљне грешке које морају да се исправе.
"Да, било је прекасно. Али океј, десила се реакција у другом полувремену. Тако морамо да играмо, паметније у одбрани. Нисмо користили фаулове целу утакмицу како је требало. Надам се да ће играчи то разумети", рекао је Обрадовић после меча.
Црно-бели су у првом делу игре дозволили Реалу да стекне велику предност, што је, према Обрадовићевим речима, кључни разлог пораза.
"Вратили смо се, Реал је одиграо добро прво полувреме, али мислим да нисмо одиграли утакмицу како смо је припремили. Верујем да мој тим има квалитет да игра много боље", додао је тренер Партизана.
Партизан сада има скор 1-3 у Евролиги, а већ у следећем колу чека га нови изазов у Шпанији и прилика за поправни утисак против Басконије.
Стратег црно-белих је затим говорио на конференцији за медије.
"Морамо да честитамо Реал Мадриду на добром мечу. Био је то лош старт за нас, мекани смо били у одбрани у првој четвртини, ми смо правили фаулове на шуту, не можемо тако да играмо у овом такмичењу. Ово је проблем, а осим тога нисмо имали много добрих менталних одлука, нисмо испоштовали план игре и то је било лоше од нас. У другом полувремену смо променили ствари, направили смо неке глупе фаулове на крају, али смо успевали да одбранимо неке ствари, имали су четири поена вишка и добар напад до краја... Успели су да погоде тројку и чеситам на победи Реалу", рекао је Обрадовић.
Упитан је и да ли ће тим довести центра.
"Ми гледамо од лета, тражимо центра, није то нова ствар. Сви чекају НБА уговоре, знамо да нам фали високи играч, посебно због повреда. Имали смо повреде у предсезони, такође у Аустралији. Играли смо са само једним високим играчем те пријатељске утакмице. Још увек тражимо, како ћемо то урадити не знам, али је очигледно да нам фали центар", додао је Обрадовић.
Новинар је изнео запажање о лошој одбрани на овом мечу, споменувши успут и Исака Бонгу, познатог по сјајној дефанзиви.
"Причате о Бонги, или о целом тиму одбрамбено. Бонга игра невероватно, можда не данас, али он је неко ко игра за тим, он је пример за све друге. Он није имао вече вечерас, али сам врло срећан како он игра", истакао је Обрадовић.