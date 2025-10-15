few clouds
9°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1678
usd
100.8068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛИГА ШАМПИОНА: Нови Београд поражен од Про Река

15.10.2025. 22:00 22:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ВК Нови Београд
Коментари (0)
novi beograd
Фото: ВК Нови Београд

Ватерполисти Новог Београда поражени су у свом базену од Про Река резултатом 12:8 (4:0, 2:2, 2:3, 4;3) у мечу првог кола групе Б Лиге шампиона.

Кључна је била прва четртина коју је Про Реко добио са 4:0. У наставку су изабраници Петра Радановића заиграли доста боље, друга деоница је била нерешена (2:2), док је трећу решио српски клуб у своју корист резултатом 3:2, па се са предношћу гостију од три гола ушло у последњих осам минута.

Није имао снаге Нови Београд да направи преокрет, Про Реко је у последњем периоду додатно увећао предност за коначних 12:8. Што се листе стрелаца тиче, најефикаснији у редовима Новог Београда били су Василије Мартиновић са 3 гола, односно Милош Ћук са 2. Победнички тим предводио је Франческо Кондеми са три гола, док је бивши играч Новог Београда, Алваро Гранадос из 10 покушаја два пута затресао мрежу.

У наредном колу Нови Београд ће 28. октобра гостовати Јадрану у Сплиту.

У другом мечу групе Б, Јадран из Херцег Новог је у уторак победио сплитски Јадран са 14:11.

Нови Београд ће у следећем колу гостовати Јадрану у Сплиту, док ће Про Реко дочекати Јадран из ХН.

вк нови београд лига шампиона лига шампиона у ватерполу
Извор:
Дневник/ВК Нови Београд
Пише:
Дневник
Спорт Ватерполо
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЛИГА ШАМПИОНА: Раднички надиграо Вашаш
prlainovic

ЛИГА ШАМПИОНА: Раднички надиграо Вашаш

14.10.2025. 22:59 23:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЛИГА ШАМПИОНА У СРБИЈИ: Нови Београд са славним Про Реком, Раднички дочекује Вашаш
спорт

ЛИГА ШАМПИОНА У СРБИЈИ: Нови Београд са славним Про Реком, Раднички дочекује Вашаш

13.10.2025. 18:39 18:41
Волим
0
Коментар
0
Сачувај