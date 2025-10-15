ЛИГА ШАМПИОНА: Нови Београд поражен од Про Река
Ватерполисти Новог Београда поражени су у свом базену од Про Река резултатом 12:8 (4:0, 2:2, 2:3, 4;3) у мечу првог кола групе Б Лиге шампиона.
Кључна је била прва четртина коју је Про Реко добио са 4:0. У наставку су изабраници Петра Радановића заиграли доста боље, друга деоница је била нерешена (2:2), док је трећу решио српски клуб у своју корист резултатом 3:2, па се са предношћу гостију од три гола ушло у последњих осам минута.
Није имао снаге Нови Београд да направи преокрет, Про Реко је у последњем периоду додатно увећао предност за коначних 12:8. Што се листе стрелаца тиче, најефикаснији у редовима Новог Београда били су Василије Мартиновић са 3 гола, односно Милош Ћук са 2. Победнички тим предводио је Франческо Кондеми са три гола, док је бивши играч Новог Београда, Алваро Гранадос из 10 покушаја два пута затресао мрежу.
У наредном колу Нови Београд ће 28. октобра гостовати Јадрану у Сплиту.
У другом мечу групе Б, Јадран из Херцег Новог је у уторак победио сплитски Јадран са 14:11.
Нови Београд ће у следећем колу гостовати Јадрану у Сплиту, док ће Про Реко дочекати Јадран из ХН.