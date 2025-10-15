КОШАРКАШИ ПАРТИЗАНА СТАЛИ НАДОМАК ЧУДА Реал истрпео налете црно-белих
Кошаркаши Партизана поражени су од Реал Мадрида у гостима 93:86 у 4. колу Евролиге у сусрету у којем су после минус 25 пришли на само минус четири у завршници, али нису могли до чуда.
Није Партизан добро отпочео меч ни на једној страни терена. Волтер Тавареш је без проблема разносио ривале под рекетом, а црно-бели су проналазили лоша решења у нападу у којем су срљали са индивидуалним решењима. Нису квалитетни били ни минути Дуена Вашингтона, а притом је и неколико лопти изашло из обруча, па је Реал Мадрид водио са 24:12 након уводне деонице.
Улогу Тавареша је потом преузео Треј Лајлс и домаћин је претио да оде и на плус 20. Дилан Осетковски је коначно унео живот у офанзиву црно-белих, али је “промаја” и даље дувала позади. Остајали су Мадриђани неколико пута сами и на тројкама, што су сурово кажњавали Марио Хезоња и Чума Океке. Чак је продуктивне минуте након веће паузе имао и Тео Маледон који је анулирао буђење Карлика Џонса, па је Реал Мадрид на полувремену имао високих 52:33.
Деби у Евролиги је уписао и Миика Мууринен који је убрзо пресељен на клупу где му је Обрадовић одржао лекцију.
Са потпуно новом енергијом је Партизан започео трећу деоницу. Две тројке и укупно осам поена низaо је Џабари Паркер и тако најавио бољу игру црно-белих. Притиснуо је “парни ваљак” и у одбрани, па се тако наградио и лаким поенима, чиме је заостатак преполовљен. Ипак, утисак је да је Партизан у тим моментима могао да и више угрози ривала који је индивидуалним решењима убрзо повратио велику залиху. Поени уз фаул Тавареша, па потом и Маледона, и “краљевски” клуб је поново потпуно преузео иницијативу и пред финални период водио 75:56.
Још једном су црно-бели боље отворили четвртину, али и још једном то нису искористили да значајније приђу ривалу. Вања Маринковић је низaо неколико погодака, али је тројком Окекеа, па новим поенима Хезоње, домаћин одбио и тај налет. Није одустајао Партизан, жељан да на самом крају поправи утисак, што је и учинио. Паркер је два пута био прецизан са дистанце, јавио се и Осетковски, па је Скарјоло морао да затражи тајмаут јер су Београђани први пут били испод 10 поена заостатка на два минута пре краја (84:77).
И тако је одједном уследила драма. Вашингтон је погодио још једну тројку и спустио предност Мадриђана на само два поседа. Поенима је узвратио Лајлс, али је Паркер имао одговор са пенала. Ипак, када се чинило да је црно-белима потребна само једна одбрана да меч потпуно уведу у егал, тројку је погодио Маледон и тако ставио тачку на дуел.
У победничком саставу истакао се Тавареш са 19 поена, док је Лајлс додао 17, а Маледон 16. Паркер је предводио свој тим са 23 поена, а pratio га је Маринковић са 13.
Партизан (2-2) у петак иде на ноге Басконији од 20 часова и 45 минута, док Реал Мадрид путује за Београд где ће гостовати истог дана Црвеној звезди од 19 часова.
В. М. П.