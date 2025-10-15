ФОРМУЛА ЈЕДАН: Џорџ Расел и Кими Антонели возиће и следеће године за Мерцедес
Британски возач Џорџ Расел и Италијан Кими Антонели наступаће и следеће године за Мерцедес у шампионату Формуле 1, саопштио је тај тим.
Директор Мерцедеса Тото Волф изјавио је да су се Расел и Антонели показали као добар пар и додао да је узбуђен што ће они и следеће године бити у тиму.
"Нисмо желели да журимо, водили смо преговоре и да се уверили се да су све стране задовољне. Драго ми је што смо то урадили. Наш фокус је сада на последњих шест трка у години, док се боримо за друго место у конкуренцији конструктора, а затим настављамо ка 2026. години и новој ери у Формули 1", рекао је Волф, а преноси сајт Мерцедеса.
Расел се тренутно налази на четвртом месту генералном пласману са 237 бодова, док је Антонели у дебитантској сезони на седмој позицији са 88 бодова.
Мерцедес је другопласирани тим у конкуренцији конструктора са 325 бодова.
Наредна трка у шампионату Формуле 1 возиће се 19. октобра за Велику награду САД.