ФОРМУЛА ЈЕДАН: Џорџ Расел и Кими Антонели возиће и следеће године за Мерцедес

15.10.2025. 21:51 21:54
rasel
Фото: Džordž Rasel, foto: Tanjug (AP Photo/Vincent Thian)

Британски возач Џорџ Расел и Италијан Кими Антонели наступаће и следеће године за Мерцедес у шампионату Формуле 1, саопштио је тај тим.

Директор Мерцедеса Тото Волф изјавио је да су се Расел и Антонели показали као добар пар и додао да је узбуђен што ће они и следеће године бити у тиму.

"Нисмо желели да журимо, водили смо преговоре и да се уверили се да су све стране задовољне. Драго ми је што смо то урадили. Наш фокус је сада на последњих шест трка у години, док се боримо за друго место у конкуренцији конструктора, а затим настављамо ка 2026. години и новој ери у Формули 1", рекао је Волф, а преноси сајт Мерцедеса.

Расел се тренутно налази на четвртом месту генералном пласману са 237 бодова, док је Антонели у дебитантској сезони на седмој позицији са 88 бодова.

Мерцедес је другопласирани тим у конкуренцији конструктора са 325 бодова.

Наредна трка у шампионату Формуле 1 возиће се 19. октобра за Велику награду САД.

05.10.2025. 16:13 16:15
