МЕКЛАРЕН ОДБРАНИО ТИТУЛУ: Расел победник ВН Сингапура, Ферштапен други

05.10.2025. 16:13 16:15
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Vincent Thian

Возач Мерцедеса Британац Џорџ Расел победник је трке за Велику награду Сингапура у шампионату Формуле један.

Расел је на трци у Сингапуру стигао до друге победе ове сезоне, а пете у каријери. Возач Мерцедеса је стартовао са пол позиције и водио је током читаве трке. Он је остварио време од 1:40:22.367.

Актуелни светски шампион, возач Ред Була, Холанђанин Макс Ферштапен завршио је трку на другом месту, док је на трећој позицији био Британац Ландо Норис из Мекларена.

Четврто место у трци заузео је возач Мекларена Аустралијанац Оскар Пјастри, док је пети био Италијан Кими Антонели из Мерцедеса.

Бодове на ВН Сингапура освојили су још Шарл Леклер и Луис Хамилтон из Ферарија, возач Астон Мартина Фернардо Алонсо, Оливер Берман из Хаса и Карлос Саинц из Вилијамса.

Пјастри је задржао прво место у генералном пласману возача са 336 бодова, други је Норис са 314, а трећи је Ферстапен са 273.

Екипа Мекларена математички је обезбедила титулу у конкуренцији конструктора и то шест трка пре краја сезоне. Мекларен се налази на првом месту у генералном пласману конструктора са 650 бодова, док је Мерцедес други са 325. Ферари је трећи са 300 бодова, док је Ред Бул на четвртој позицији са 290.

Наредна трка у шампионату Ф1 биће вожена 19. октобра за Велику награду Сједињених Америчких Држава на стази у Остину.

