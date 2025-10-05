НЕМА ПРЕДАХА ЗА ПУТАРЕ НИ НЕДЕЉОМ Настављени радови на Булевару Михајла Пупина, код моста Дуга
05.10.2025. 14:08 14:12
Коментари (0)
Екипе ЈКП „Пут“ раде и недељом. Данас су настављени радови на припреми коловоза за поправку асфалтом на Булевару Михајла Пупина код моста Дуга.
Припремни радови, који обухватају фазно скидање ситне камене коцке и поправку тампонског слоја, започели су у четвртак.
Имајући у виду да је реч о једној од најпрометнијих градских саобраћајница, радови се, кажу у овом предузећу, изводе и током викенда како би коловоз што пре био оспособљен за безбедно одвијање саобраћаја.
По окончању припремних радова, уследиће, како најављују, асфалтирање коловоза.