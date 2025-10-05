overcast clouds
НЕМА ПРЕДАХА ЗА ПУТАРЕ НИ НЕДЕЉОМ Настављени радови на Булевару Михајла Пупина, код моста Дуга

05.10.2025. 14:08 14:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
пут
Фото: ЈКП Пут

Екипе ЈКП „Пут“ раде и недељом. Данас су настављени радови на припреми коловоза за поправку асфалтом на Булевару Михајла Пупина код моста Дуга.

Припремни радови, који обухватају фазно скидање ситне камене коцке и поправку тампонског слоја, започели су у четвртак. 

Имајући у виду да је реч о једној од најпрометнијих градских саобраћајница, радови се, кажу у овом предузећу, изводе и током викенда како би коловоз што пре био оспособљен за безбедно одвијање саобраћаја.

По окончању припремних радова, уследиће, како најављују, асфалтирање коловоза.

јкп пут
Нови Сад
