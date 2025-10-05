overcast clouds
ОДРЕЂЕН ТЕРМИН ОЛГИНОГ МЕЧА: Српкиња у Вухану стартује у понедељак ујутро

05.10.2025. 15:50 15:51
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/US Open Tennis Championships

Српска тенисерка Олга Даниловић играће у понедељак око осам часова по нашем времену против Данкиње Кларе Таусон у првом колу ВТА турнира у Вухану.

Овај дуел је планиран као трећи меч дана на терену број један. Програм на овом терену отвара дуел између Чехиње Марије Бузкове и Камиле Осорио из Колумбије, који ће почети у пет часова.

Потом ће на терен изаћи Белгијанка Елиз Мертенс и Полина Кудерметова из Русије. По завршетку овог дуела играће Даниловић и Таусон. Очекује се да меч између српске и данске тенисерке почне око осам часова.

Таусон је 12. тенисерка света, док се Даниловић налази на 43. месту ВТА. Српска и данска тенисерка су одиграле два међусобна дуела у каријери, а резултат у победама је 1:1.

ВТА турнир у Вухану се игра за наградни фонд од 3.564.963 долара.

Спорт Тенис
