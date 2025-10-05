ОДРЕЂЕН ТЕРМИН ОЛГИНОГ МЕЧА: Српкиња у Вухану стартује у понедељак ујутро
Српска тенисерка Олга Даниловић играће у понедељак око осам часова по нашем времену против Данкиње Кларе Таусон у првом колу ВТА турнира у Вухану.
Овај дуел је планиран као трећи меч дана на терену број један. Програм на овом терену отвара дуел између Чехиње Марије Бузкове и Камиле Осорио из Колумбије, који ће почети у пет часова.
Потом ће на терен изаћи Белгијанка Елиз Мертенс и Полина Кудерметова из Русије. По завршетку овог дуела играће Даниловић и Таусон. Очекује се да меч између српске и данске тенисерке почне око осам часова.
Таусон је 12. тенисерка света, док се Даниловић налази на 43. месту ВТА. Српска и данска тенисерка су одиграле два међусобна дуела у каријери, а резултат у победама је 1:1.
ВТА турнир у Вухану се игра за наградни фонд од 3.564.963 долара.