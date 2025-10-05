ПЕХ ШАМПИОНА – Маркез повређен већ у првом кругу: Ово је тркање, Бецеки се извинио
Возач Дукатија Марк Маркез повредио је кључну кост у паду током трке за Велику награду Индонезије у Мото ГП шампионату.
Трку на стази Мандалика обележио је инцидент из првог круга у којем је возач Априлије Италијан Марко Бецеки са стазе избацио Маркеза, који је већ обезбедио шампионску титулу у краљевској класи.
– Као резултат данашњег судара на Мандалики, Маркез је повредио десну кључну кост. Шпански возач ће вечерас отпутовати у Мадрид на даље лекарске прегледе како би се установио ток лечења – саопштио је Дукати.
Британски медији подсећају да је Маркез повредио десно раме на руци коју је сломио 2020. године, због чега је био подвргнут бројним операцијама.
– План је да што пре отпутујем у Мадрид. Онда идем право код лекара, да поправим кључну кост, пошто осећам да је нешто сломљено. После тога, слушаћу лекара како бих се што боље опоравио. Ово је тркање и овакве ствари се дешавају. Тачно је да понекад није моја грешка, а Бецеки је већ дошао да ми се извини – рекао је Маркез, пренео је званични сајт такмичења.
Прво место у генералном пласману возача држи Марк Маркез са 545 бодова, док је његов брат Алекс Маркез на другој позицији са 362.
Наредна трка у Мото ГП шампионату биће одржана 19. октобра за Велику награду Аустралије.