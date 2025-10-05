ЂОКОВИЋ ПРЕОКРЕТОМ ДО ПОБЕДЕ: У осмини финала Шангаја га чека Шпанац
Српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у осмину финала Мастерса у Шангају.
Он је у трећем колу победио Немца Јаника Ханфмана 4:6, 7:5, 6:3. Меч је трајао два сата и 43 минута.
Ђоковић је пети тенисер света, док се Ханфман налази на 150. месту АТП листе. Ово је био други међусобни дуел српског и немачког тенисера, а други тријумф Ђоковића, који ће у осмини финала Мастерса у Шангају играти против Шпанца Ђаумеа Мунара.
Шпански тенисер је у трећем колу победио Јапанца Јошихита Нишиоку 6:4, 5:7, 6:1.
Ђоковић и Ханфман су освојили по гем на старту првог сета. Ханфман је потом у трећем гему направио брејк за 2:1, а онда је на свој сервис стигао до 3:1. Играло се затим гем за гем, а немачки тенисер је први сет добио резултатом 6:4.
У другом сету играло се гем за гем, али ниједан тенисер није имао прилику за брејк до резултата 6:5 за Ђоковића. Српски тенисер је у 12. гему направио брејк за 7:5 и 1:1 у сетовима.
Ђоковић је заиграо ангажованије у трећем сету и брзо је стигао до вођства од 4:1. Српски тенисер је потом одржавао предност од три гема до краја трећег сета (6:3) и заслужено је стигао до победе.
Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.196.000 долара.