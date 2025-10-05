„ЗООХИГИЈЕНА” ОБЕЛЕЖИЛА СВЕТСКИ ДАН ЖИВОТИЊА За 35 паса нада за нови почетак
Поводом Светског дана животиња у прихватилишту Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена“ јуче су се окупили љубитељи паса жељни дружења са чупавим штићеницима који траже дом.
У оквиру изложбе представљено је 35 паса различитих раса.
Иако прихватилиште тренутно брине о близу 250 паса, одабраних 35 представљало је праву слику разноликости која постоји у прихватилишту.
- Ово је једна од наше две традиционалне изложбе, увек се одржава у нашем прихватилишту јер имамо двоструки циљ, да се што више паса удоми, али и да променимо стереотипе о самом прихватилишту – казао је за „Дневник” Милан Квргић из „Зоохигијене”. – Пси овде бораве привремено, а за то време им је обезбеђено све што је прописано Законом о добробити животиња. Имају редовно појење, исхрану, чишћење, истрчавање и ветеринарску негу. За девет месци ове године умали смо 211 удомљавања што је за 23 више него целе претходне. Псе које смо представили изабрала је ветеринарска служба, а трудили смо се да то буду пси који су најдуже у прихватилишту.
Посетиоци су могли да се информишу о правилној бризи о животињама, о значају удомљавања уместо куповине, о важности стерилизације и одговорног власништва као и да обиђу прихватилиште и увере се о условима у којима пси живе. Деца су имала прилику да се друже са псима, мазе их и уче како да приступе животињама са поштовањем и нежношћу.
Циљ није био само да се покажу пси, већ да се подигне свест о одговорности према свим живим бићима и пружи шанса онима који највише требају дом и љубав.