У СУСРЕТ ИЗГРАДЊИ ПАРКА НА ТЕЛЕПУ Пројектанти на потезу
У блоку између Булевара патријарха Павла, Сомборске улице и Футошког пута предвиђен је парк.
Планира се да парк буде на земљишту површине мало више од хектара (1,08), у чијој је околини у току градња вишеспратница. У пројектном задатку, недавно завршеног јавног позива, наведено је да ће парковска површина бити уређена у геометријском стилу, с више улаза. Главни улаз предвиђен је из Сомборске улице, а остале би требало испројектовати тако да повезују парк с околиним садржајима, те корисницима обезбеде лак приступ.
„Пешачке комуникације треба да буду различитог типа и повезују све садржаје парка, из зоне спорта, дечјег игралишта, мирног одмора, за истрчавање паса, као и зоне зеленила, тако да је потребно обезбедити и приступ из непосредног окружења. Слободне површине треба да буду у комбинацији са елементима партерног уређења, зеленила и урбаног мобилијара, како би се добио пријатан амбијент уз могућност разноврсног коришћења“, навели су надлежни у пројектном задатку.
Парк је замишљен као мултифункционалан, атрактиван посетиоцима различитих старосних група, а предвиђени су приступни платои, уређени простори за окупљање и одмор, мини тргови, као и стазе које ће функционално повезати све садржаје у самом парку али и са окружењем.
Осим мањег платоа на главном улазу у парк, још један већи планиран је централном делу, са простором за седење и надстрешницом, који би, како је замишљено, требало да буде место окупљања, за организацију концерата и изложби. На свим улазима биће постављене инфо-табле са мапом парка и информацијама о садржајима, као и „путокази“ кроз парк.
Урбани мобилијар, чесме, клупе, корпе за отпатке, јавно и декоративно осветљење, треба да буде уклапљен у амбијент парка али и непосредно окружење.
У северном делу налазиће се терен за баскет, јужно од њега теретана на отвореном, док је игралиште за децу предвиђено у близини централног платоа за одмор, а око њега ће бити травњак, као простор за игру и рекреацију. Поред дечјег игралишта би требало да буде приземни јавни тоалет, са по две кабине у мушком и женском делу и минимум једном кабином за особе са инвалидитетом. Простор за истрчавање паса, предвиђен је у западном делу.
Јавни позив за израду пројекта који је расписала Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције истекао је 3. октобра, а надлежни имају рок од највише 40 дана да одаберу проктантску кућу. Процењена вредност пројектовања је 6,8 милиона динара без ПДВ-а.