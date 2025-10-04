overcast clouds
НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ СТУДЕНТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Новчане награде од 80.000 динара за 18 академаца

04.10.2025. 10:35 10:42
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
Фото: Општина Пландиште

Председник Општине Пландиште Јован Репац свечано је уручио Решења о додели средстава најбољим студентима са територије Општине Пландиште.

Стипендијом у износу од 80.000 динара, ове године награђено је 18 студената, од којих су 14 студенти основних студија, а четири су на мастер студијама, са просеком изнад осам и по.

Средства за реализацију обезбеђена су из буџета локалне самоуправе и студентима се исплаћују у једнократном износу. Председник Репац захвалио се студентима што, иако Пландиште важи за малу средину, и те како имају чиме да се поносе.Новчан

Студенти Пландиште награде
Војводина Банат
