АЛБАНЦИ СТИЖУ, ЕВО САСТАВА Селектор објавио списак играча за утакмицу против Србије
ТИРАНА: Селектор фудбалске репрезентације Албаније Силвињо саопштио је данас списак играча за утакмицу против Србије у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.
На списку се налазе:
Голмани: Томас Стракоша, Марио Дајсинани и Симон Симони.
Дефанзивци: Елсеид Хисај, Иван Балиу, Марио Митај, Насер Алији, Ардијан Исмајли, Енеа Михај, Берат Ђимшити, Арлинд Ајети и Клисман Цаке.
Везисти: Илбер Рамадани, Јуљан Шеху, Кристјан Аслани, Медон Бериша, Ћазим Лачи, Адрион Пајазити, Недим Бајрами, Арбер Хоџа и Јасир Асани.
Нападачи: Армандо Броја, Мирто Узуни, Реј Манај и Мирлинд Даку.
Фудбалери Албаније гостоваће 11. октобра Србији у Лесковцу, а три дана играће у пријатељску утакмицу против Јордана.
Енглеска је водећа на табели групе К са 15 бодова из пет мечева, Албанија се налази на другом месту са осам бодова после пет одиграних утакмица, док је Србија на трећој позицији са седам бодова из четири дуела.