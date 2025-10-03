moderate rain
7°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АЛБАНЦИ СТИЖУ, ЕВО САСТАВА Селектор објавио списак играча за утакмицу против Србије

03.10.2025. 18:37 18:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Tanjug/ AP Photo, File/Vlasov Sulaj
Фото: Tanjug/ AP Photo, File/Vlasov Sulaj

ТИРАНА: Селектор фудбалске репрезентације Албаније Силвињо саопштио је данас списак играча за утакмицу против Србије у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.

На списку се налазе:

Голмани: Томас Стракоша, Марио Дајсинани и Симон Симони.

Дефанзивци: Елсеид Хисај, Иван Балиу, Марио Митај, Насер Алији, Ардијан Исмајли, Енеа Михај, Берат Ђимшити, Арлинд Ајети и Клисман Цаке.

Везисти: Илбер Рамадани, Јуљан Шеху, Кристјан Аслани, Медон Бериша, Ћазим Лачи, Адрион Пајазити, Недим Бајрами, Арбер Хоџа и Јасир Асани.

Нападачи: Армандо Броја, Мирто Узуни, Реј Манај и Мирлинд Даку.

Фудбалери Албаније гостоваће 11. октобра Србији у Лесковцу, а три дана играће у пријатељску утакмицу против Јордана.

Енглеска је водећа на табели групе К са 15 бодова из пет мечева, Албанија се налази на другом месту са осам бодова после пет одиграних утакмица, док је Србија на трећој позицији са седам бодова из четири дуела.

Албанија 
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај