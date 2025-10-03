КОШАРКАШИ ОТВАРАЈУ СЕЗОНУ ПРОТИВ СЛОБОДЕ НА СПЕНСУ Прва утакмица новог тима Воше
Кошаркаши Војводине у суботу од 20 часова у малој сали Спенса уз бесплатан улаз, играју против Слободе из Ужица, на старту Кошаркашке лиге Србије. Биће то премијерни тест за екипу тренера Марка Димитријевића и одмах дерби, да Новосађани виде колико могу и од чега су саткани после реконструкције тима.
Капитен Марко Љубичић посебно је пажњу скренуо на стратега наредног ривала.
– С обзиром на то да познајем њиховог тренера Владимира Ђокића, отприлике знамо како ће играти. Искористили смо време да се припремимо за Ужичане и да у одбрани и нападу урадимо оно што тренер тражи од нас. Ово је прво коло, нова сезона и сигурно ће бити мало тежа утакмица, али мислим да смо одрадили добре припреме и да имамо респектабилан тим. Ове године ћемо показати модернију кошарку, а, обзиром на то да сам видео како наш тренер Марко ради, улазим у сезону с оптимизмом. Нова је енергија, нови су играчи и публика ће имати прилику да види неки нови модел кошарке – рекао је Љубичић.
Димитријевић се сложио с капитеном.
– Зна се како тренер Ђокић ради: инсисира на доста трчања и доброј игри у транзицији, коју морамо да спречимо и да одговоримо на њихову брзину. Спремни смо за то и за утакмице које касније следе – закључио је стратег Новосађана.
Војводина на овом сусрету неће моћи да рачуна на Луку Савановића, који је зарадио нешто тежи облик вируса и следи му мировање у наредних 10 дана.
В. М. Петровић