ДЕРБИ 11. КОЛА СУПЕРЛИГЕ
Тањга: Желимо да покваримо Партизаново славље ВОША У СУБОТУ (20.30) ГОСТУЈЕ У БЕОГРАДУ
Најзанимљивији сусрет 11. кола суперлигашког такмичења игра се у суботу у Београду. Трећепласирана Војводина биће гост за позицију боље рангираном Партизану, а шеф стручног штаба Новосађана, Мирослав Тањга, очекује тешку и занимљиву утакмицу. Како је подвукао, црно-бели се налазе у одличној форми и то ће додатно да отежа задатак његовим ученицима.
Очекује се да ће трибине Партизановог стадиона бити испуњене, јер београдски тим овом утакмицом обележава 80. рођендан и извесно је да ће желети слављем да обележи вредан јубилеј. Међутим, Тањга је категоричан у тврдњи да ће Војводина да учини све како би такав след догађаја осујетила.
– Позвани смо на рођендан, али, с обзиром на то да је у питању првенствена утакмица, одлазимо у госте са жељом да ми освојимо бодове - рекао је тренер "старе даме". - Партизан се налази у одличној форми, бележи сјајне резултате и морамо да будемо објективни и похвалимо рад Београђана. Такође, водимо с њима битку за друго место, па ћемо да пружимо све од себе да останемо у тој трци. Отворили су домаћини капије стадиона, тако да се очекује велики број навијача, што ће бити додатни мотив и за њих, али и за нас.
Тањга је открио и да ће Куфре Ета морати да паузира због повреде колена, док су ван екипе и Урош Николић, односно Михаи Бутеан.
– Имамо кадровских проблема, јер Ета је повређен и то вуче још од утакмице с Чукаричким. Добио је тада ударац и магнетна резонанца је показала да му је пукао латерални лигамент, па ће морати да иде на операцију, што значи да га чека пауза од два месеца. Иако су се многи чудили како је могао уопште и да хода, он је, чак, тренирао и играо утакмице, под инјекцијама. Нажалост, у сусрету са Железничаром повредио се и Урош Николић, док је од раније озлеђен и Бутеан. Петровић је тренирао од уторка и надамо се да ће бити спреман и конкурисати за тим.
За крај, присетио се стратег игре новосадског тима и прошлосезонског пораза у последњем колу од истог ривала.
– Желимо да Београђанима покваримо рођендан, на спортски и фер начин. Жао ми је што смо ослабљени, али имамо много мотива и због тог пораза у последњем колу прошле сезоне, када смо остали без Европе. Партизан се тада борио за победу, иако му тај сусрет није доносио ништа, а нама је значио све. Тада смо му честитали на заслуженој победи, а сада желимо да ми њима покваримо славље и да они нама честитају – закључио је Мирослав Тањга.
Утакмица Партизан – Војводина на програму је сутра од 20.30 часова, уз ТВ пренос на каналу Арена премиум 1.
А. Предојевић
Уз навијаче до победе
Офанзивац Војводине, млади Милан Коларевић, нада се да ће његова екипа успети да освоји вечерас сва три бода.
– Чека нас јако тешка утакмица, јер гостујемо Партизану, који је у одличној форми - нагласио је он. - Одлично смо радили током седмице и наравно да имамо жељу да освојимо сва три бода. Надам се да ћемо и ми имати подршку наших навијача – рекао је Коларевић.