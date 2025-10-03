ПЕТА "ПОГАЧИЈАДА" У ЉУТОВУ У СУБОТУ Четири врсте погаче и 30 излагача МАНИФЕСТАЦИЈА НА РАДОСТ СВИХ ЧУЛА
Љубитељи домаће кухиње и традиције имаће прилику да у суботу, 4. октобра, посете пету по реду "Погачијаду" у Љутову.
Манифестација која је пре пет година почела као скромна идеја локалних ентузијаста, сада постаје препознатљив бренд суботичког села.
Невена Веиновић, организаторка манифестације, каже да су се ове године потрудили да обогаде понуду.
"Како говоримо о краљици овог догађаја, односно о погачи, ове године ћемо имати погачу са маком, погачу са рогачом, са слатким сиром и са бундевом. Имаћемо преко 50 домаћица које ће пећи ту погачу и два домаћина", објашњава Веиновићева.
Додаје да ће се манифестацији придружити и домаћице из околних насеља.
Поред погаче, посетиоци ће моћи да пробају пасуљ, тарану, шкембиће, купус са овчетином и домаће чварке. Око 30 излагача представиће домаће производе - воће, поврће, вино, ракију, мед и друге специјалитете из овог краја.
Културно-уметнички програм укључује наступ школског хора, рецитатора, КУД-а "Братство" и тамбурашки оркестар. Удружење жена из Љутова представиће рукотворине, а за децу је припремљен велики тобоган.
"Такође желимо да напоменемо да ћемо као и претходних година покушати да се сакупе неки одређени трактири, па ћемо поставити ђерам за ђерам и сакупљати помало и сву децу на наше које потребно", наводи организаторка.
Од ове године, Туристичка организација Суботице постала је партнер у организацији манифестације.
Божидарка Голубовић директорка ТО Суботица истиче да је манифестациони туризам један од најважнијих сегмената развоја туризма у граду и региону.
"Свака манифестација уноси неку нову енергију, покреће локалну привреду, промовише мале произвођаче, јача идентитет и ствара неку додатну вредност за нашу локалну заједницу", рекла је Голубовић.
Додала је да је ТО Суботица препознала значај манифестације за туристички потенцијал града.
Свечано отварање "Погачијаде" заказано је за 13.30 часова, док ће штандови бити отворени од 13 часова. Улаз је бесплатан.
Манифестацију подржавају Град Суботица и Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.