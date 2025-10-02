МИЛОЈЕВИЋ О ИСПУШТЕНОМ БОДУ: Сурово смо кажњени; КОСТОВ О ЕВРОПСКОМ ПРВЕНЦУ: Тај гол ми је дао самопоуздање
Фудбалери Црвене звезде доживели су пораз од Порта 2:1 на гостовању у 2. колу Лиге Европе.
Београђани су имали бод у џепу, али је домаћин постигао гол у 89. минуту за победу.
– Честитао бих играчима на плану игре који су одрадили. Било је индивидуалних грешака, као код пенала. Порто смо свели на један или ниједан ударац у првом полувремену. Јако добра екипа са системом. Имали смо две ситуације код 1:1. Волео бих да смо дали тај други гол. Тако је то у фудбалу. Пад концентрације, погрешили смо, оставили смо играча. Сурово смо кажњени. Морате да дате гол, нећете имати пуно шанси, посебно не против Порта, који ће се борити за освајање Лиге Европе – рекао је тренер Звезде Владан Милојевић.
Тактички најтежи меч за припрему?
– Свака утакмица је посебна. Фариоли има специфичан уласка у игру, из средње зоне, нападање дубине. Све су то ствари на које треба да се адаптирате. Није случајно што се Порто налази у овој позицији. Треба да архивирамо, да научимо из овога. Вратиће нам се играче после репрезентативне паузе. Имамо Порто и Брагу, два најтежа противника на страни на почетку.
Костов?
– Васа је дете које је стабилно. За своје године је зрео фудбалски. Дете које је у првом полувремену доста тога зависило од њега. Бог ће вас наградити ако вредно радите. Треба да остане миран. Један од највећих талената у српском фудбалу. Волео бих да се развија на прави начин. Учинићемо све да му помогнемо да том путу.
Василије Костов има 17 година и постигао је европски првенац у црвено-белом дресу.
– Тај гол ми је дао самопоуздање. Мислим да сам показао најбоље што могу – рекао је Костов.
Звезда је примила гол у 89. минуту за 2:1.
– Опала је концентрација екипи и несрећно смо примили гол.