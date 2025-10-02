overcast clouds
МИЛОЈЕВИЋ О ИСПУШТЕНОМ БОДУ: Сурово смо кажњени; КОСТОВ О ЕВРОПСКОМ ПРВЕНЦУ: Тај гол ми је дао самопоуздање

02.10.2025. 23:32 23:33
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Luis Vieira

Фудбалери Црвене звезде доживели су пораз од Порта 2:1 на гостовању у 2. колу Лиге Европе.

Београђани су имали бод у џепу, али је домаћин постигао гол у 89. минуту за победу. 

Честитао бих играчима на плану игре који су одрадили. Било је индивидуалних грешака, као код пенала. Порто смо свели на један или ниједан ударац у првом полувремену. Јако добра екипа са системом. Имали смо две ситуације код 1:1. Волео бих да смо дали тај други гол. Тако је то у фудбалу. Пад концентрације, погрешили смо, оставили смо играча. Сурово смо кажњени. Морате да дате гол, нећете имати пуно шанси, посебно не против Порта, који ће се борити за освајање Лиге Европе рекао је тренер Звезде Владан Милојевић.

Тактички најтежи меч за припрему?

Свака утакмица је посебна. Фариоли има специфичан уласка у игру, из средње зоне, нападање дубине. Све су то ствари на које треба да се адаптирате. Није случајно што се Порто налази у овој позицији. Треба да архивирамо, да научимо из овога. Вратиће нам се играче после репрезентативне паузе. Имамо Порто и Брагу, два најтежа противника на страни на почетку.

Костов?

Васа је дете које је стабилно. За своје године је зрео фудбалски. Дете које је у првом полувремену доста тога зависило од њега. Бог ће вас наградити ако вредно радите. Треба да остане миран. Један од највећих талената у српском фудбалу. Волео бих да се развија на прави начин. Учинићемо све да му помогнемо да том путу.

Василије Костов има 17 година и постигао је европски првенац у црвено-белом дресу.

Тај гол ми је дао самопоуздање. Мислим да сам показао најбоље што могу рекао је Костов.

Звезда је примила гол у 89. минуту за 2:1.

Опала је концентрација екипи и несрећно смо примили гол

