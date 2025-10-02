overcast clouds
ДИНАМУ ПОСЛЕ 28 ГОДИНА УСПЕШНО ГОСТОВАЊЕ У СРБИЈИ: „Модри” славили у Бачкој Тополи над Макабијем

02.10.2025. 23:17 23:20
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Darko Bandic

Фудбалери Динама из Загреба победили су у Бачкој Тополи екипу Макабија из Тел Авива резултатом 3:1 у 2. колу Лиге Европе.

Макаби, који са клупе води српски тренер Жарко Лазетић, повео је у 14. минуту, када је гол постигао Сајд Абу Фархи.

Матео Лисица је два минута касније погодио за 1:1, а вођство Динаму је донео Дејан Љубичић у 19. минуту, а потом је у 72. минуту поставио коначан резултат.

Динамо је тако први пут после 28 година гостовао у Србији, последњи пут је то било 1997. када је под именом Кроација играо против Партизана. Сада је играо без подршке својих навијача којима је био забрањен долазак из безбедносних разлога.

Фудбалери Селте победили су на свом терену ПАОК резултатом 3:1. Гости су повели у 37. минуту голом Јоргоса Јакумакиса. 

Шпански клуб је до преокрета и победе дошао преко Јага Аспаса у 45+2. минуту, Борхе Иглесијаса у 53. и Вилиота Сведберга у 71. минуту.Репрезентативац Србије Андрија Живковић играо је за ПАОК од 70. минута.

Селта ће у осмом колу Лиге Европе 29. јануара следеће године гостовати Црвеној звезди.

Резултати осталих мечева Лиге Европе

Базел-Штутгарт 2:0

Фејенорд-Астон Вила 0:2

Генк-Ференцварош 0:1

Лион-Салцбург 2:0

Нотингем Форест-Митјиланд 2:3

Порто-Црвена звезда 2:1

Штурм Грац-Ренџерс 2:1

фк динамо загреб
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
