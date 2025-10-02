light rain
ОБНОВЉЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ У ТЕМЕРИНУ Баста: Завршава се реконструкција куглане

02.10.2025. 13:44 13:52
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Покрајински секретар за спорт и омладину Дане Баста, заједно са председником Општине Темерин Младеном Зецом, обишао је данас реконструисане спортске терене у оквиру Основне школе „Петар Кочић“ у Темерину.

Ресорни секретаријат је у целости финансирао пројекат средствима у висини од 9,6 милиона динара, а реконструисана су два терена – кошаркашки и мини-пич терен.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Секретар Баста је истакао да су на територији општине Темерин, током претходних година, завршени значајни пројекти када је реч о спортској инфраструктури.

„Покрајински секретаријат за спорт и омладину овде има доброг партнера и наставићемо сарадњу и у наредном периоду са даљим улагањима“, рекао је Баста и навео да се завршава и реконструкција куглане у тој школи.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

На реконструисаним теренима постављена је нова вештачка трава, обновљене су постојеће ограде од металне конструкције и дрвених елемената, постављене мултифункционалне спортске подлоге, уграђене су нове кошаркашке табле и обележен је терен.

Председник Општине Темерин Младен Зец је казао да је ОШ „Петар Кочић“ највећа школа у општини и да је реконструкција терена велика инвестиција у спортски садржај.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

„Желим да захвалим секретару Басти што улаже значајне напоре како би побољшао квалитет спорта у општини Темерин, како за сву децу у школама, тако и за сва спортска удружења које раде на територију наше општине“, поручио је Зец.

Он је том приликом најавио почетак радова на реконструкцији спортске хале – пројекат за који је Секретаријат издвојио 52 милиона динара, а локална самоуправа 13 милиона динара.
 

Војводина Бачка
