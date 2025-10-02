broken clouds
11°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
99.6426
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАДОВИ У КИСАЧУ МЕЊАЈУ РЕЖИМ САОБРАЋАЈА Војвођанска улица затворена од 6. до 17. октобра

02.10.2025. 12:25 12:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник (А. Савановић)

Током претходних дана у насељу Кисач изводе се интензивни радови на поправци саобраћајних површина у оквиру редовног одржавања путне инфраструктуре.

Радови у Војвођанској улици наставиће се и у наредном периоду.

Због тога ће од 6. до 17. октобра бити на снази привремена забрана саобраћаја у делу Војвођанске улице, и то на деоници од Словачке улице до Улице 13. октобра.

Надлежни апелују на све учеснике у саобраћају да поштују постављену сигнализацију у зони радова и прилагоде вожњу условима на путу.

кисач
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај