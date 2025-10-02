РАДОВИ У КИСАЧУ МЕЊАЈУ РЕЖИМ САОБРАЋАЈА Војвођанска улица затворена од 6. до 17. октобра
02.10.2025. 12:25 12:27
Током претходних дана у насељу Кисач изводе се интензивни радови на поправци саобраћајних површина у оквиру редовног одржавања путне инфраструктуре.
Радови у Војвођанској улици наставиће се и у наредном периоду.
Због тога ће од 6. до 17. октобра бити на снази привремена забрана саобраћаја у делу Војвођанске улице, и то на деоници од Словачке улице до Улице 13. октобра.
Надлежни апелују на све учеснике у саобраћају да поштују постављену сигнализацију у зони радова и прилагоде вожњу условима на путу.