НОВИ АМБИЈЕНТ ЗА КУЛТУРНИ ЖИВОТ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА Некадашњи вински лагум постаје музеј
Отварањем музеја-галерије у Митрополита Стратимировића 98, у недељу, 5. октобра, Сремски Карловци ће у дубини некадашњег винског лагума старог два и по века, добити јединствено место културе.
На површини од 70 метара квадратних мењаће се поставке, које ће се састојати од уметничких радова, слика, графика, мозаика, скулптура, рукотворина, наоружања, одеће... Биће то и простор у ком ће се одржавати и предавања, радионице, стручни скупови.
По речима Намање Апатовића из Центра за историјску реконструкцију, уметничко и занатско стваралаштво „Нова српска ренесанса“, који је оснивач музеја, поставке ће моћи да се погледају за почетак, суботом и недељом од 17 до 20 сати. Суботом ће унутар музеја бити организоване уметничке и занатске радионице, док ће недељом бити одржавана и предавања, семинари, стручни скупови. Предвиђено је и да се у дворишту приређују витешке активости као што су стреличарство, бацање копља и слично.
- „Нова српска ренесанса“ је покрет који чине заљубљеници у историју, културу, народну баштину, традицију, уметност, старе и уметничке занате, који на различите начине, кроз изучавање, реконструкцију, радионице, предавања, семинаре и стручне скупове стреме ка томе да приближе прошлост садашњости те сачувају сећање, вештине и знања – каже Немања Апатовић. - На тај начин желимо да подстакнемо нове нараштаје, младе ствараоце који ће кроз образовање унутар оваквог покрета моћи да се усаврше у различитим областима, те стварају инспирисани нашом богатом историјом, традицијом и културом.
Идеја о отварању музеја у том простору стара је седам година. Идеја је, како каже Немања Апатовић, да он прерасте временом у музеј живе историје по узору на такве установе у свету, отуда у називу центра и стоји историјска реконструкција.
- Музеј живе историје пружа посетиоцу могућност да искуси историју, да је „опипа“ тако што ће да одабере неку делатност којом жели да се бави и током викенда наш задатак ће бити да му то омогућимо на најаутентичнији начин. То значи да ће му се у зависности од тога шта одабере обезбедити аутентична гардероба, алат, храна, смештај.... Све то чиме се ми бавимо треба да приближи људима наше културно наслеђе. Важно је да људи схвате да ми имамо довољно материјала да се бавимо сопственим наслеђем и да нема потребе да копирамо друге - наглашава Апатовић.
Први програм, након отварања, који ће резултирати изложбом „Светлост традиције“ 21. децембра у музеју, су уметничке и занатске радионице уз финансијску подршку локалне самоуправе.