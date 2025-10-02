overcast clouds
КАРЛОВАЧКИМ ГИМНАЗИЈАЛЦИМА НАГРАДЕ ЗА РАДОВЕ О ВЕШТАЧКОЈ ИНТЕЛИГЕНЦИЈИ Ђаци на јединствен начин спојили технологију и уметност

02.10.2025. 09:39
Пише:
Зорица Милосављевић
Извор:
Дневник
ђаци
Фото: приватна архива

Прво и друго место на литерарном конкурсу „У току са науком“ Центра за образовање из Крагујевца, у категорији ученика средњих школа, заузели су ђаци Карловачке гимназије показавши још једном да деца често показују више маште, храбрости и умећа у коришћењу вештачке интелигенције него одрасли.

Карловачка гимназија је на конкурсу учествовала са шест радова, а највећи успех остварили су Соња Рељин, ученица трећег разреда смера за шпански језик, освојивши прво место у категорији средњих школа, и Марко Радујков, ученик трећег разреда смера за историју и географију, који је заузео друго. Свечана додела награда одржана је у оквиру манифестације „Ноћ истраживача 2025“, која се традиционално обележава широм Европе на иницијативу Европске уније.

ђаци
Фото: приватна архива

По речима њиховог ментора професора информатике Горана Јовишића, у том посебном амбијенту посвећеном популаризацији науке и повезивању младих са савременим токовима истраживања и технологије допринос ученика је додатно награђен. 

- Моји изузетни и радознали ученици заслужују честитке за кретивност, отвореност за нове технологије и способност да покажу како АИ може бити инспирација и у учењу и у стваралаштву. Било је право задовољство бити им подршка и заједно с њима уживати на овом лепом и поучном догађају у Крагујевцу - рекао је Горан Јовишић.

Конкурс је био намењен ученицима основних и средњих школа с циљем да подстакне младе ауторе да кроз писану реч истраже и прикажу на који начин АИ може унапредити процес наставе, али и допринети  ваннаставним активностима, креативном изражавању и развоју нових идеја. 

ђаци
Фото: приватна архива

Како каже професор Јовишић, организатори су истакли да су радови показали не само знање и разумевање технологије, већ и богатство дечје имагинације и спремност да се размишља изван устаљених образаца. Њихови радови препознати су по оригиналности идеја, јасној визији о улози вештачке интелигенције у образовању и упечатљивом стилу писања.

- Овај успех још једном показује да млади, када им се пружи прилика, умеју да на јединствен начин споје технологију и уметност, рационално и емотивно, и да буду прави носиоци иновација у савременом образовању – поручио је професор Јовишић.

Гимназијалци Сремски Карловци
Извор:
Дневник
Пише:
Зорица Милосављевић
Војводина Срем
