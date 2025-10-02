ПАНЧЕВАЧКА ЛИГА Шестица Звезде у Делиблату, седмица Партизана против Радничког
Омладинац – Црвена звезда (П) 0:6 (0:4)
ДЕЛИБЛАТО: Гледалаца: 100. Судија: Милановић (Панчево). Стрелци: Радисављевић у 19, 42. и 78, Фолћан у 29, Лазаревић у 31. и 49. минуту.
ОМЛАДИНАЦ (Д): Раденковић 5, Ивков 5, Јакшић 5 (С.Помар 5), Бојан Тајдић 5, Станковић 5 (Стојковић 5), Аугустин 5, Бојан Тајдић - (Вујасиновић 5, Дукић 5), А.Помар 5, Радић 5, Потић 5, Илић 5 (Костић 5).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Вукас- (А.Тадић -) 7, У.Тадић 7, Фолћан 7,5 (Поморишац 7), Самарџија 7, Лазаревић 7,5, Секулић 7 (О.Радак 7), Балог 7 (Станимиров 7), Радисављевић 8, Олуић 7 (Лацковић 7), П. Радак 7,5, Трњанац 7.
Новом победом фудбалери из Павлиша чврсто држе врх табеле и најозбиљнији су кандидати за улазак у виши ранг.
Виђена је потпуна доминација гостујућих фудбалера, који су показали да су спремнији и резултат свега тога су шест голова у мрежи тима тима из Делиблата.
У тиму тренера Јована Стефанова није било слабог места, али су се истакли троструки стрелац Војин Радисављевић и Дејан Лазаревић.
Б. Стојковски
Партизан - Раднички (К) 7:1 (4:0)
УЉМА: Гледалаца: 100. Судија: Тешић (Вршац). Стрелци: Ранимиров у 7. и 29, Јовановић у 37, Жула у 41, Н. Ивљанин у 56, М.Попов у 75, В Живојнов у 84. минуту за Партизан, Ђ .З. Раденковић у 65. минуту за Раднички.
ПАРТИЗАН (У): Вујичић -, С.Попов 7 (И.Попов 7), Москић 7, Јездимировић 7, С.Ивљанин 7 (Бану 7), Драшкић 7, Јовановић 7,5, Н.Ивљанин 7 (Оморац 7), Ранимиров 7,5 (М.Попов 7), Жула 6,5, Д.Живојнов (В.Живојнов 7).
РАДНИЧКИ (К): Л.Рнић 6, А.Рнић 5, Митковић 5, Ђ. Р. Раденковић 5 (Паунов 5), Николић 5, Дисић 5, Ђ. З. Раденковић 6, Недељковић 5, Бицуљевић 6, Ненадић 5 (Келе 5), Ранковић 5.
Голеада домаћих фудбалера, који су већ на полувремену имали убедљиву предност.
Пут ка убедљивој победи отворио је двоструки стрелац Ранимиров, када је искористио прилике пред голом Луке Рнића.
До одласка на одмор стрелци су били још Јовановић и Жула. У другом полувремену још три поготка у мрежи Ковинаца, који су доживели шести пораз ове јесени.
Б. Стојковски
Спартак 1911 - Долина 4:0 (2:0)
ДЕБЕЉАЧА: Гледалаца: 200. Судија: Митровић (Баваниште). Стрелац: Неучић у 19, 28, 57. и 63. минуту. Црвени картон: Илић у 50. минуту (Долина).
СПАРТАК 1911: Загорац 7, Мохачи 7 (Цакић 7), Живу 7, Недучић 9, Јарамаз 7, Ђукић 7 (Киш -), Станисављевић 7,5 (Живковић -) Цукић 7,5 (Јездимировић 7), Корењ 7,5, Стефановић 7, Нитрај 7 (Пниш 7).
ДОЛИНА: Чапеља 6, Котваш 6 (Тошић 6), Плавшић 6,Влајин 6, Колак 6, Радовић 6 (Љауко 6), Келечевић6, Делић 6, Јовнаш 6, Банчов 6 (Узелац 6), Трновски 6.
У комшијском дербију домаћи тим је захваљујући расположеном стрелцу четири гола Милану Недучићу остварио победу.
У равноправној игри од почетка меча није се очекивала убедљива победа Спартака. После неколико пропуштених прилика Недучић је својим првим голом отворио пут ка победи. До одласка на одмор поново је Недучић искористио прилику и удвостручио предност.
Б. Стојковски
ОФК Пролетер - Банатул 1:1 (0:0)
БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ: Гледалаца: 150. Судија: Мијаиловић (Вршац). Стрелци: Вукајловић у 52. за Пролетер, П. Благојевић у 89. минуту за Банатул. Црвени картон: Дуњић у 90+3 минуту (Банатул).
ОФК ПРОЛЕТЕР (БК): Николовски 7, Марковић 6 (Ђорђевић 6,5), Томић 7, В.Чкоњевић 7, Вукајловић 7,5, Ракић 7, Милошевић 7, Војновић 7, Л.Чекеревац 7, Ћирић 7 (Д.Чкоњевић 7), Ивановић 7.
БАНАТУЛ: Доновић 7, Б.Благојевић 6,5, Јаћимовски 6,5, Петров 7, Дуњић 6, В.Благојевић 6,5, Војиновић 6,5, Лака 7, Стојимиров 6,5 (Стојаков -), Гроздановић 6 (П.Благојевић 7,5), Јовићевић 6.
У равноправној игри оба тима имала су прилике, али су на крају поделили бодове.
После одмора, бивши војвођански лигаш из Банатског Карловца, после добре акције дошао је у вођство голом Вукајловића. Када се очекивао крај утакмице, резервиста гостију Благојевић успео је да савлада Николовског и свом тиму донесе бод.
Б. Стојковски