ЂОКОВИЋ ПАО НА ПЕТО МЕСТО Алкараз и даље први на АТП листи

02.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Hamish Blair,File

БЕОГРАД: Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић пао је на пето место на најновијој АТП листи са 4.830 бодова, док је Шпанац Карлос Алкараз и даље први са 11.540.

АТП је објавио ранг листу најбољих тенисера света после завршетка турнира у Пекингу и Токију.

Италијан Јаник Синер је други тенисер света са 10.950 поена, док се Немац Александар Зверев налази на трећој позицији са 5.980 бодова.

Американац Тејлор Фриц је преузео четврто место на АТП листи са 4.995 поена, док је Ђоковић пао на пету позицију са 4.830.

Амерички тенисер Бен Шелтон је и даље шести тенисер света, док је Аустралијанац Алекс де Минор напредовао за једну позицију и тренутно је седми играч на АТП листи.

У ТОП 10 најбољих тенисера свта налазе се још Британац Џек Дрејпер, Италијан Лоренцо Музети и Рус Карен Хачанов.

Другорангирани српски тенисер Миомир Кецмановић покварио је пласман за једну позицију и тренутно се налази на 47. месту на АТП листи са 1.086 бодова.

Хамад Међедовић је пао за две позиције и сада је 65. играч света са 872 поена. Ласло Ђере је напредовао на 82. место на АТП листи са 766 бодова.

Наредна АТП листа биће објављена по завршетку Мастерса у Шангају.

