МИТРОГОЛ РАДИ И У ДУБАИЈУ: Капитен „орлова“ стрелац и асистент у победи Ал Рајана
01.10.2025. 21:04 21:06
Фудбалери Ал Рајана победили су у Дохи јеменски Ал Тадамон резултатом 5:0 у мечу првог кола групе Б Лиге шампиона Персијског залива.
Капитен фудбалске репрезентације Србије Александар Митровић постигао је гол у 90+6. минуту, а претходно је уписао и асистенцију за поготак Родрига у 68. минуту.
У стрелце су се још уписали и Рожер Гуедеш у 17. и 27. минуту, док је Ајуб Тлили постигао аутогол у 49. минуту.
Митровић је на четири досадашње утакмице за Ал Рајан из Дубаија забележио три гола и две асистенције.
Ал Рајан ће следећу утакмицу играти у суботу против Лусаила у Купу Катара.