broken clouds
10°C
01.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
99.6426
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МИТРОГОЛ РАДИ И У ДУБАИЈУ: Капитен „орлова“ стрелац и асистент у победи Ал Рајана

01.10.2025. 21:04 21:06
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Фудбалери Ал Рајана победили су у Дохи јеменски Ал Тадамон резултатом 5:0 у мечу првог кола групе Б Лиге шампиона Персијског залива.

Капитен фудбалске репрезентације Србије Александар Митровић постигао је гол у 90+6. минуту, а претходно је уписао и асистенцију за поготак Родрига у 68. минуту.

У стрелце су се још уписали и Рожер Гуедеш у 17. и 27. минуту, док је Ајуб Тлили постигао аутогол у 49. минуту.

Митровић је на четири досадашње утакмице за Ал Рајан из Дубаија забележио три гола и две асистенције.

Ал Рајан ће следећу утакмицу играти у суботу против Лусаила у Купу Катара.

александар митровић фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај