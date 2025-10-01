(МАПА) ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА ГРАДСКИХ ЛИНИЈА АУТОБУСА Затвара се Варадински мост, погледајте нове трасе кретања и СТАЈАЛИШТА
Јавно градско саобраћајно предузеће Нови Сад обавештава грађане о изменама траса на аутобуским линијама у граду.
ЈГСП „Нови Сад“ обавештава путнике да ће од 02. до 15. октобра привремено бити измењене трасе линија број 3, 3a, 9, 9а, 60, 61, 62, 63, 64, 69 и Железничка станица Петроварадин – Центар.
У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве, због затварања Варадинског моста услед реконструкције коловоза на Булевару Михајла Пупина, аутобуски саобраћај одвијаће се на следећи начин:
Линије 3, 3a, 9, 9а, 60, 61, 62, 63, 64 и Железничка станица Петроварадин – Центар
Смер из Новог Сада
Са Булевара Михајла Пупина аутобуси ће скретати десно на Трг незнаног јунака, продужавати Београдским кејом, скретати лево у Марка Миљанова, настављати Венизелисовом улицом, затим саобраћати преко друмско-железничког моста и Рељковићевом улицом до Прерадовићеве улице и даље саобраћати редовним трасама кретања.
Смер из Петроварадина
Од раскрснице Прерадовићева/Рељковићева аутобуси ће саобраћати Рељковићевом улицом, затим преко друмско-железничког моста и Венизелисовом улицом до Београдског кеја, настављати Тргом незнаногог јунака до Булевара Михајла Пупина и даље саобраћати редовним трасама кретања.
На измењеном делу трасе користиће се привремена стајалишта у Рељковићевој улици испред КБР. 39 и 42а, те у прерадовићевој улици наспрам КБР. 47 (осим аутобуса на ванредним поласцима Железничка станица Петроварадин – Центар).
Линија 69
Смер из Новог Сада
Са Булевара Михајла Пупина аутобуси ће скретати десно на Трг незнаног јунака, настављати Београдским кејом, скретати лево у Марка Миљанова, затим саобраћати Венизелисовом улицом и преко друмско-железничког моста до Рељковићеве и потом до Прерадовићеве улице, скретати десно у Прерадовићеву улицу, лево у Улицу Дунавске дивизије и даље саобраћати редовном трасом кретања.
Смер из Петроварадина
На раскрсници Дунавске дивизије/Прерадовићева аутобуси ће скретати десно у Прерадовићеву, лево у Рељковићеву улицу, настављати преко друмско-железничког моста, потом Венизелисовом улицом до Београдског кеја и Трга незнанога јунака до Булевара Михајла Пупина, одакле ће саобраћати редовним трасама кретања.
На измењеном делу трасе користиће се привремена стајалишта у Рељковићевој улици испред КБР. 39 и 42а, те два привремена стајалишта у Улици Дунавске дивизије-Прерадовићева (оба смера).