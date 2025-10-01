ЗРЕЊАНИНСКА ЛИГА Петарда расположених Михајловчана против екипе из Боке
МСК – Нафтагас 5:1 (1:1)
МИХАЈЛОВО: Игралиште „Лигет“, гледалаца: 100. Судија: М. Бајић (Кикинда). Стрелци: Рама у 33, Живанов у 48, Вукоје у 54, Тумо у 78, Попић у 87. минуту за МСК; Јакшић у 3. минуту за Нафтагас. Жути картони: Гуљаш, Тот (МСК), Протић (Нафтагас).
МСК: Секошан 8, Мршић 7, Живанов 8, Гуљаш 7 (А. Зећири -), Тумо 8, Рама 8 (Ступар 7), Тот 7 (Д. Исак 7), Попић 9, Јакшић 7, М. Вукоје 8 (Д. Цвејанов -), Д. Милетић 7.
НАФТАГАС: Протић 6, Сенте 6, Ракић 6 (Л. Вржина -), Бошков 6 (Томин 6), Наранчић 6 (Смиљанић 6.5), Кашлик 5, Перовић 6, Н. Јакшић 7.5 (М. Кенђа -), С. Тришић 6 (Ш. Шајн 6), А. Тришић 6, Гуран 5.
Михајловчани су одиграли одличну партију и заслужено победили екипу из Боке високим резултатом.
Одбрана домаћих функционисала је беспрекорно, а голман Секошан блистао је у кључним тренуцима.
Билећанин – Полет 2:0 (1:0)
СЕЧАЊ: Игралиште Билећанина, гледалаца: 100. Судија: Л. Рашков (Зрењанин). Стрелци: Вучковић у 28. и Милошевић у 77. минуту. Жути картони: Алексић (Билећанин), Петровић и Зорић (Полет).
БИЛЕЋАНИН: Васић 8, Пијетловић 7, Алексић 7 (Чонтош 7), Рајков 7, Грубачић 7, М. Маговчевић 7, Јосимовић 7.5,
Вучковић 8, Ковачевић 7 (Н. Маговчевић -), Пејин 7 (Пека 7), Милошевић 9.
ПОЛЕТ: Савков 6.5, Надлачки 6.5, Петровић 6.5 (Н. Качавенда -), Фејеш 7 (Цвијан 7), Зорић 7, Инђић 7 (Бербаков 6.5), Драганов 7, Кочиш 6.5, Бабић 6, Лакић 6.5 (Радић 7), Ђукић 6.
Фудбалери из Сечња на свом терену савладали су фаворизовану екипу из Накова.
Мрежу голмана Далибора Савкова начео је у 28. минуту искусни Борислав Вучковић. Коначан резултат поставио је Милош Милошевић у 77. минуту, када је поново натерао голмана гостију на капитулацију.
Јединство – Младост 1:1 (0:0)
НОВИ БЕЧЕЈ: Игралиште СРЦ „Јединство“, гледалаца: 100. Судија: С. Пауновић (Житиште). Стрелци: Хајду у 71. минуту за Јединство, М. Топаловић у 85. минуту за Младост. Жути картони: Кеврешанов, Коледин (Јединство), Мијатовић, М. Топаловић (Младост).
ЈЕДИНСТВО: Весков 7, Станковић 7, Месарошки 7, Ћурчић 7 (Д. Месарош -), Пецарски 7, Веселиновић 7, Фаркаш 7 (Марчић 7), Хајду 8, Вребалов 7, Кеврешанов 7 (Коледин 7), Ковачев 8.
МЛАДОСТ: Т. Марић 7, Мијатовић 7, С. Топаловић 7, Стефанов 7.5, П. Топаловић 7, Б. Топаловић 7, М. Топаловић 8, Каурин 7, Крстовић 7, Лаловић 8, Шимичић 7 (Гавранић 7).
У Новом Бечеју одиграна је неизвесна утакмица.
Домаћи су повели преко Кристијана Хајдуа у 71. минуту, али је искусни голгетер Младости, Милош Топаловић, у 85. минуту је поставио коначан резултат.
Банат (Ч) – Напредак 1:10 (0:6)
ЧЕНТА: Игралиште Баната, гледалаца: 100. Судија: Н. Новаковић (Зрењанин). Стрелци: Бајкин у 87. минуту за Банат; Бербаков у 14, 28, 45+3, Џин у 26, Кораћ у 44, Ранков у 45+1, Секереш у 63, Стевановић у 72. и 82, Марић у 78. минуту за Напредак. Жути картони: Златковић, Ескић, Шабановић (Банат), Стевановић (Напредак). Црвени картон: Владимир Ковач (представник клуба) у 45. минуту.
БАНАТ: Вицков 5, Тројановић 5, Златковић 5, Ескић 5, Шабановић 5, Угреновић 5, Бајкин 7.5, Жегарац 5, Пешић 5, Видић 5, Милованов 5.
НАПРЕДАК (БТ): Рајтаров 7.5, Кораћ 8, Б. Завишин 7, Марић 8, Ранков 8, Г. Грујић 7 (Стевановић 8), Станковић 7, Бербаков 9, Секереш 8, Џин 8, В. Јелача 7.
Фудбалери Баната доживели су праву резултатску катастрофу.
Гости из Банатске Тополе постигли су чак десет голова, док су домаћи успели да постигну само почасни погодак у 87. минуту.
Лехел – 2. октобар 1:3 (1:2)
МУЖЉА: Игралиште: Лехела, гледалаца: 100. Судија: С. Пауновић (Житиште). Стрелци: Чуровић у 21. минуту за Лехел, Д. Кукољ у 13, 42. и 84. минуту за 2. октобар. Жути картони: Балаћ, Гуран, Говедар и Михајлов (са клупе за резервне играче) (Лехел), Унгур (2. октобар).
ЛЕХЕЛ: Јевремов 6,5, Балаћ 7 (Т. Месарош -), Гуран 6 (Фекете 6,5), Пењин 7, Илибашић 7, Петровић 6 (Такач 7), Рајић 7, Говедар 7, Томовић 6,5, М. Секулић 6 (И. Чупић 6), В. Чуровић 7,5 (Аслани 6).
2. ОКТОБАР: Д. Прапорски 8 (Б. Радосављев 7), Петров 7, Грубор 7, Ановић 8, Станић 8, Закић 7, Д. Кукољ 9 (М. Прапорски -), Милосављев 7 (Нађ 7), Митровић 7 (Бошков 7), О. Барта 7,5, Унгур 7.
Фудбалери из Кумана су остварили врло важну победу у Мужљи сасвим заслужено.
Нерешива енигма за целокупну одбрану домаћих и њиховог голмана Стефана Јевремова био је Давид Кукољ, који је постигао хет-трик.
Борац – Делија 5:1 (1:1)
АЛЕКСАНДРОВО: Игралиште: “Лукарело”, гледалаца: 100. Судија: Милица Божовић (Зрењанин). Стрелци: А. Мартиновић у 14, Н. Маринац у 57, 65, 80. и Б. Тошков у 88. минуту за Борац (А), М. Марков у 4. минуту за Делију. Жути картон: К. Јолић (Делија).
БОРАЦ: Н. Аћамовић 8, Кондић 7,5, Р. Аћамовић 7, Зечевић 7 (Гајинов 7), Маринац 9 (В. Медић -), Мартиновић 8 (Бичанин 7), Стојичић 7 (Б. Тошков 8), Ж. Грујић 7 (Д. Попов -), Вујиновић 8, Иванчевић 7, Владетић 7.
ДЕЛИЈА: Л. Врачев 6, М. Марков 7,5, К. Јолић 6, Дејан Миладинов 6 (Леваи 5), Дарко Миладинов 6, Попов 6, Ј. Јолић 6, Д. Симић 6,5, Костић 6, Толмачев 6 (Детки 5), Н. Врачев 6,5.
Фудбалери Борца из Александрова су са пет голова испратили екипу из Мокрина, која је на гостовање у Александрово дошла доста ослабљена, те је домаћим фудбалерима у таквим околностима био олакшан посао.
У екипи домаћих истакли су се троструки стрелац Никола Маринац, ветеран Александар Мартиновић и резервиста Бранислав Тошков.
ЖФК Банат – Омладинац (РТ) 2:1 (1:0)
ЗРЕЊАНИН: Игралиште: ЖФК Баната, гледалаца: 100. Судија: Д. Родеан (Зрењанин). Стрелци: С. Радичевић у 40. и Д. Штрбац у 52. минуту за ЖФК Банат, а Л. Мандић у 74. минуту за Омладинац (РТ). Жути картони: С. Радичевић, Змијанац, Ђорић, Билбија и Кондић (са клупе за резервне играче) (ЖФК Банат), Д. Ђукић, Кујунџић, Арсић, М. Шаренац (Омладинац РТ). Црвени картон: Далибор Јањанин у 90. минуту (ЖФК Банат).
ЖФК БАНАТ: Д. Баћан 8, Путић 7,5 (Билбија 7), Бојић 7, Јањанин 7 (Ј. Самоловац -), Цветићанин 7, С. Радичевић 8, Попов 7 (М. Медић-), Д. Штрбац 9, Змијанац 7, Ђорић 8, Малек 7.
ОМЛАДИНАЦ (РТ): А. Матковић 7, Оташевић 7, Ђукић 7, Хованец 7, Н. Бајат 7,5, Кујунџић 7, Г. Радишић 7, И. Маркоски 7 (Ј. Козић 7), Вукајловић 7, Л. Мандић 8, Л. Арсић 7 (М. Шаренац 7).
У 7. колу , на зрењанинском Багљашу, одигран је прави фудбалски дерби .
Први су повели домаћи фудбалери, када је капитен Срђан Радичевић мајсторским ударцем са велике удаљености затресао мрежу голмана Матковића. У 52. минуту Душан Штрбац је удвостручио предност, а Лука Мандић је у 74. минуту смањио на 2:1, невши неизвесност у утакмицу. Ипак, резултат се до краја није мењао.
Са овом победом „железничари“ из Зрењанина учврстили су се у врху табеле.
Војводина – Русанда 5:2 (1:1)
БАШАИД: Игралиште: Војводине, гледалаца: 150. Судија: П. Нунић (Кикинда). Стрелци: Ненад Гаврић у 14. и 66, Ненад Бакић у 47, Будимир Чолак у 58. и Саша Барбат у 68. минуту за Војводину, а Дејан Стеванов у 22. и Милан Мишкељин у 77. минуту за Русанду. Жути картон: Станишић (Русанда).
ВОЈВОДИНА: Кнежевић 7,5, Н. Гаврић 9, Д. Попов 8, Д. Пајташев 7 (Н. Милин 7), Голић 7, Дејан Бакић 7, Ненад Бакић, С. Барбат 8 (С. Јелача -), Литричин 7 (Б. Чолак 8), Е. Моноштори 7 (Д. Сараволац 7), С. Селаковић 8.
РУСАНДА: Милован Куручев 6, Вулетин 6 (Шкондрић 6,5), Попов 6, Чешљаров 7, М. Миливојев 7 (М. Мишкељин 7,5), Станишић 6, Д. Стеванов 8, Влачић 6,5 (Лончарски 6), Ољача 7, Јанковић 6 (Рус 5,5), Марко Куручев 6 (Живанов 6,5).
Фудбалери Војводине одиграли су добру утакмицу против екипе из Меленаца.
Ученици тренера Предрага Манојловића до врха су напунили мрежу голмана Русанде, Милована Куручева и сасвим заслужено тријумфовали високим резултатом.
Одбрана Меленчана није имала адекватна решења за двоструког стрелца Ненада Гаврића, који је на овоме мечу заблистао.
Припремио: П. Станић