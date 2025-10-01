light rain
НОВИ САД ДОБИЈА СПОМЕНИК ПОСВЕЋЕН ЈОВАНУ ЂОРЂЕВИЋУ Покренута иницијатива, а ево где би се налазило обележје оснивачу СНП! Цео простор постаје КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА СРЕДИНА

01.10.2025. 10:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Савет за културу и информисање данас је разматраo Иницијативу Фондације „Нови Сад - Европска престоница културе“ за подизање споменика Јовану Ђорђевићу у Новом Саду и донеo закључак по којем ће затражити стручно мишљење Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам и Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада о поменутој иницијативи.

Како је у иницијативи наведено, следеће године навршава се два века од рођења Јована Ђорђевића, српског драматурга, оснивача и првог управника Српског народног позоришта, као и аутора текста националне химне Боже правде. Као једна од кључних
личности у историји српске културе и државности, чији животни и професионални пут симболизује дубоку повезаност културе, националног идентитета и политичке еманципације српског народа, Јован Ђорђевић заслужује да добије споменик у нашем јавном простору, као трајни знак поштовања и очувања културног и националног идентитета, образложено је у иницијативи.

За место споменика предложен је Позоришни трг, чиме би поменути трг у целости постао културно-меморијални простор посвећен великанима сценске уметности. Фондација је такође предложила да се за достављање идејних решења упути јавни позив уметницима, у сарадњи са релевантним институцијама и стручњацима. 

Након прибављања мишљења, Савет за културу и информисање ће одлучити о поднетој иницијативи.

