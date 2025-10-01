У ДИГИТАЛНОМ ОМЛАДИНСКОМ ЦЕНТРУ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ Курс онлајн новинарства
Центар за медије и комуникацијске вештине, основан при Удружењу новинара Војводине и нових медија (УНВИНМ), у серији новинарских курсева, организује курс онлајн новинарства, који ускоро почиње у просторијама Дигиталног омладинског центра Градске библиотеке у Новом Саду, Улица војводе Путника 1.
За студенте, ученике Гимназије „Лаза Костић“ и чланове УНВИНМ учешће је бесплатно, а заинтересовани грађани могу да га похађају по веома повољним ценама. Пријаве су на мејл [email protected] , број телефона 060/654 9654, као и на фејсбук налогу УНВИНМ.
Курс траје пет месеци и пролази кроз све кључне аспекте онлајн новинарства. Предавачи су, између осталих, проф. др Миливоје Павловић, проф. др Милан Никодијевић, проф. др Љиљана Булатовић, проф. др Горан Булатовић, проф др. Виктор Радун, маст. Жељко Савић и други еминентни медијски радници. Реализацију курса подржао је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.