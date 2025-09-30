broken clouds
ПОБЕДА ПАУНОВИЋЕВОГ ОВИЈЕДА: Илић дао гол, а после „поцрвенео“

30.09.2025. 22:59 23:00
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Jose Breton

Српски фудбалер Лука Илић дао је гол и добио црвени картон у победи Овиједа после преокрета у финишу меча на гостовању Валенсији резултатом 2:1 у мечу седмог кола шпанске Ла Лиге.

Овиједо тренера Вељка Пауновића је после друге победе у сезони 14. са шест бодова, Валенсија је 12. са осам. 

Валенсија је у мечу који је померен са јуче на данас због временских непогода повела већ у четвртом минуту, стрелац је био Арно Данжума. Исти играч у 75. минуту није искористио пенал, што су гости казнили у финишу меча и преокретом стигли до победе.

Резервиста Илић је у 65. минуту заменио Јосипа Брекала, а у 85. је дао гол за 1:1. Минут касније Саломон Рондон даје гол за победу Овиједа. Илић, доскорашњи члан Црвене звезде, добио је у 93. минуту други жути, самим тим и црвени картон, али домаћи то нису искористили да избегну пораз. 

 

Вељко Пауновић
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
