ПОБЕДА ПАУНОВИЋЕВОГ ОВИЈЕДА: Илић дао гол, а после „поцрвенео“
Српски фудбалер Лука Илић дао је гол и добио црвени картон у победи Овиједа после преокрета у финишу меча на гостовању Валенсији резултатом 2:1 у мечу седмог кола шпанске Ла Лиге.
Овиједо тренера Вељка Пауновића је после друге победе у сезони 14. са шест бодова, Валенсија је 12. са осам.
Валенсија је у мечу који је померен са јуче на данас због временских непогода повела већ у четвртом минуту, стрелац је био Арно Данжума. Исти играч у 75. минуту није искористио пенал, што су гости казнили у финишу меча и преокретом стигли до победе.
Резервиста Илић је у 65. минуту заменио Јосипа Брекала, а у 85. је дао гол за 1:1. Минут касније Саломон Рондон даје гол за победу Овиједа. Илић, доскорашњи члан Црвене звезде, добио је у 93. минуту други жути, самим тим и црвени картон, али домаћи то нису искористили да избегну пораз.