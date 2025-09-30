Деменција - болест будућности која већ данас мења животе милиона
Више од 55 милиона људи у свету данас живи са дијагнозом деменције.
Ако се оствари оно што стручњаци предвиђају, до 2050. тај број ће достићи 139 милиона. Статистика делује хладно, али иза сваког броја стоји човек. Старија особа која полако губи успомене, породица која се суочава са тешким изазовима и заједница која мора пронаћи начине да пружи подршку. Деменција није само болест која разара лични идентитет, она је и један од највећих јавноздравствених изазова данашњице.
Како подсетити друштво на овај проблем и учинити га видљивим изван стручних кругова? Управо уочи Међународног дана старијих лица, који се обележава 1. октобра, пијаца у Футогу претворила се у сцену.
Чланови ансамбла представе Не заборави ме извели су завршну сцену, песму која на ироничан начин износи поражавајуће податке о деменцији. У костимима и са сценском шминком, глумци су пролазницима пренели јасну поруку: време је да престанемо да окрећемо главу од онога што погађа наше родитеље, баке и деке, али и све нас.
Представа Не заборави ме враћа се на сцену 16. октобра у 20 часова, када ће отворити фестивал Безвремени у Новосадском позоришту - Úјвидéки Сзíнхáз, у организацији Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“.
Ова акција део је пројекта Караван солидарности, који се реализује у оквиру програма Interreg ВИ-А ИПА Мађарска - Србија 2021-2027. Партнер у Србији је Културни центар „Младост“ Футог, а ко-аутори пројекта су Лазар Јованов и Бранка Бајић. Идеја пројекта јесте да повеже театар заједнице и друштвени ангажман, отварајући простор за дијалог о положају старијих, дискриминацији и међугенерацијској солидарности.