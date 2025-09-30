ЗАВРШЕНА ЛЕТЊА ТЕНИСКА ЛИГА У ЖИТИШТУ: Игор Немањић без премца
Пионир белог спорта у Житишту, Тениски клуб „Трендинг“, успешно је привео крају још једну летњу лигу.
Такмичари су били подељени у А и Б лигу. У јачој групи, пехар је припао Житиштанину Игору Немањићу, који је у финалу био бољи од Илије Мајсторовића. Треће место освојио је Владимир Бурсаћ. Победник Б лиге је Мирко Дракулић, који је у финалу савладао Данијела Мирчића и тако стекао право учешћа у А лиги наредне сезоне. Треће место у Б лиги припало је Петру Кнежевићу.
Најстарији играч на турниру био је Ранко Ђурица.
– Задовољни смо одзивом играча, публике, а наравно и квалитетом тениса. По том параметру, ово је свакако најуспешније такмичење у нашој организацији. Покушаћемо да наставимо у том ритму и да, уз сугестије учесника, догодине све буде на још вишем нивоу – рекао је Никола Пешут, власник Спортског центра на ком се игра најбољи тенис у Житишту и околини.
Да је неко причао да ће се тенис редовно и квалитетно играти у Житишту, мало ко би од мештана и оних који га сада редовно играју поверовао у то. Међутим, овај спорт је заживео и те како у овом банатском селу и из године у годину привлачи све већу пажњу.