overcast clouds
14°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗАВРШЕНА ЛЕТЊА ТЕНИСКА ЛИГА У ЖИТИШТУ: Игор Немањић без премца

30.09.2025. 12:07 12:11
Пише:
Вук Гвозденовић
Коментари (0)
ТК Трендинг
Фото: ТК Трендинг

Пионир белог спорта у Житишту, Тениски клуб „Трендинг“, успешно је привео крају још једну летњу лигу.

Такмичари су били подељени у А и Б лигу. У јачој групи, пехар је припао Житиштанину Игору Немањићу, који је у финалу био бољи од Илије Мајсторовића. Треће место освојио је Владимир Бурсаћ. Победник Б лиге је Мирко Дракулић, који је у финалу савладао Данијела Мирчића и тако стекао право учешћа у А лиги наредне сезоне. Треће место у Б лиги припало је Петру Кнежевићу.

Најстарији играч на турниру био је Ранко Ђурица.

– Задовољни смо одзивом играча, публике, а наравно и квалитетом тениса. По том параметру, ово је свакако најуспешније такмичење у нашој организацији. Покушаћемо да наставимо у том ритму и да, уз сугестије учесника, догодине све буде на још вишем нивоу – рекао је Никола Пешут, власник Спортског центра на ком се игра најбољи тенис у Житишту и околини.

Да је неко причао да ће се тенис редовно и квалитетно играти у Житишту, мало ко би од мештана и оних који га сада редовно играју поверовао у то. Међутим, овај спорт је заживео и те како у овом банатском селу и из године у годину привлачи све већу пажњу.

тенис тенисер тенисери житиште
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај