САЈАМ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ОДРЖАЋЕ СЕ У ПЕТАК У НОВОМ САДУ Прилика да се млади заинтересују за физичке активности
Сајам спорта и омладине биће одржан у петак, 3. октобра, од 10 до18 часова на Новосадском сајму, а циљ манифестације је да се што више младих заинтересује за спорт.
Како је на јуче одржаној конференцији за медије најављено, у Мастер хали, Аули, на отвореном простору Сајмишта и на Мањежу Новосадског сајма окупиће се спортски клубови и омладинске организације, спортски и омладински савези и удружења.
Реч је о манифестацији с вишедеценијском традицијом, која се од 2017. одржава под покровитељством Града Новог Сада, а од пре три године и уз подршку Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Пре две године у организацију се укључио Савез удружења „Новосадски омладински форум”, када Сајам спорта постаје Сајам спорта и омладине.
– Сваке године манифестација бележи раст и окупља све већи број најмлађих, што је од изузетног значаја, јер нам је циљ да што више младих заинтересујемо за бављење физичком активношћу. Сајам спорта је идеална прилика да се деца и омладина упознају с различитим спортским дисциплинама и, уколико већ нису, пронађу спорт који ће их мотивисати, испунити и водити ка успешној спортској каријери. Покрајинска влада и Секретаријат за спорт и омладину наставиће да пружају снажну подршку овој манифестацији - истакао је покрајински секретар за спорт и омладину Дане Баста
Динамична спортска такмичења
- Посетиоце очекују динамична спортска такмичења, занимљиве презентације омладинских организација, али и богат пратећи програм испуњен квизовима, наградама и бројним изненађењима. Биће то дан пун дружења, позитивне енергије и нових искустава – рекла је Татјана Медвед.
– Ова манифестација је много више од спортског и омладинског догађаја - она је место сусрета спорта и младости, промоције здравих стилова живота, инклузије и сарадње – рекла је Татјана Медвед. – Ове године одржава се под слоганом „Нови Сад игра за будућност”, којим се наш град кандидовао за титулу Европски град спорта.
– Захваљујући континуираној сарадњи са Градским већем за спорт, у склопу Сајма спорта биће постављена и додатна инфраструктура у Мастер хали Новосадског сајма – рекао је директор Новосадског сајма Слободан Цветковић. – Део те опреме трајно ће остати на располагању за даљу употребу, чиме се отвара простор за организацију нових спортских такмичења и активности. У плану су и бројни догађаји кроз Сајам спорта и омладине; попут 33. међународног Дунавског купа, Спортских игара младих, а представиће се и Експо 2027.