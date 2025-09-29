scattered clouds
Седмо злато у ризници

СРБИЈА НЕПРИКОСНОВЕНА НА БАЛКАНУ: Одбранила титулу у планинарској оријентацији у никад већој конкуренцији

29.09.2025. 16:51 16:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: Планинарски савез Србије

Репрезентација Србије у планинарској оријентацији одбранила је титулу на Балканском првенству одржаном 27. и 28. септембра на планини Водно код Скопља, у Северној Македонији.

Наша селекција освојила је злато у до сада највећој конкуренцији и ово јој је седма титула укупно, а шеста заредом. 

Наш национални тим је био убедљиво најбољи са укупно 6723 поена. Словенија је заузела друго место (5839), а Северна Македонија треће (4848). Хрватска је била четврта (1806), Црна Гора пета (1368), а БиХ шеста (594). 

По категоријама, пионири и јуниори Србије су освојили бронзану медаљу, код сениора се водила борба са Словенцима који су овог пута однели победу, а нашој екипи је припало сребро, док су ветерани по традицији убедљиво најбољи са златном медаљом око врата. 

спорт
Фото: Планинарски савез Србије

Похваљујем ангажовање свих репрезентативаца у освајању титуле првака Балканске планинарске унијерекао је селектор Драган Павловић. 

Пласман Србије на Балканским првенствима

2016. сребро у Словенији 

2017. злато у Србији

2018. сребро у Македонији

2019. злато у БиХ 

2020. није одржано због короне 

2021. злато у Црној Гори

2022. злато у Словенији

2023. злато у Србији

2024. злато у Србији 

2025. злато у Северној Македонији

планинарски савез србије планинарска оријентација планинарство
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
