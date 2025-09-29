Седмо злато у ризници
СРБИЈА НЕПРИКОСНОВЕНА НА БАЛКАНУ: Одбранила титулу у планинарској оријентацији у никад већој конкуренцији
Репрезентација Србије у планинарској оријентацији одбранила је титулу на Балканском првенству одржаном 27. и 28. септембра на планини Водно код Скопља, у Северној Македонији.
Наша селекција освојила је злато у до сада највећој конкуренцији и ово јој је седма титула укупно, а шеста заредом.
Наш национални тим је био убедљиво најбољи са укупно 6723 поена. Словенија је заузела друго место (5839), а Северна Македонија треће (4848). Хрватска је била четврта (1806), Црна Гора пета (1368), а БиХ шеста (594).
По категоријама, пионири и јуниори Србије су освојили бронзану медаљу, код сениора се водила борба са Словенцима који су овог пута однели победу, а нашој екипи је припало сребро, док су ветерани по традицији убедљиво најбољи са златном медаљом око врата.
– Похваљујем ангажовање свих репрезентативаца у освајању титуле првака Балканске планинарске уније – рекао је селектор Драган Павловић.
Пласман Србије на Балканским првенствима
2016. сребро у Словенији
2017. злато у Србији
2018. сребро у Македонији
2019. злато у БиХ
2020. није одржано због короне
2021. злато у Црној Гори
2022. злато у Словенији
2023. злато у Србији
2024. злато у Србији
2025. злато у Северној Македонији