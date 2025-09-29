СРПСКЕ НАДЕ СПРЕМНЕ ЗА ФИНАЛЕ ЕВРОПСКЕ ЛИГЕ МЛАДИХ: Завршне припреме одрађене у Кошутњаку
Јуниорска репрезентација Србије је минулог викенда у Мултифункционалној дворани у Кошутњаку завршила четвородневне припреме за финални турнир Европске лиге младих.
Такмичење се одржава од 10. до 12. октобра у Будимпешти, а до одласка у Мађарску репрезентативци ће наставити са индивидуалним радом по клубовима.
Србија се пласирала за финално такмичење и пушком и пиштољем, а нашу земљу ће представљати десеторо такмичара, међу њима сви који су у априлу учествовали на квалификационом турниру Региона „Исток“ у Новом Саду
У квалификацијама су се надметали: Анастасија Живковић (Гатос, Лебане), Анђелија Стевановић, Стефан Аговић (обоје „Драган Јевтић Шкепо“), Софија Адамовић (Јединство, Стара Пазова) и Михајло Лончарски (Нови Сад 1790) пушком, а Теа Микец (Полицајац), Кристина Пејовић (Нови Београд-Ушће), Урош Гајић (Ниш 1881) и Матеја Трипковић („Алекса Дејовић“) пиштољем.
Екипи из Новог Сада прикључен је члан Партизана, Давид Савић (пушка), који у време квалификација није испуњавао услове за учешће. У Лиги младих се такмиче стрелци од 14 до 18 година, а Савић је 14 година напунио пар месеци после новосадског турнира.
За сваки меч у Лиги младих стручни штаб бира по четворо репрезентативаца.
Надметање у Будимпешти је прво такмичење за наше стрелце после летње паузе, па су припреме биле одлична прилика да провере форму, а уједно и да се додатно навикну на специфичан систем такмичења у Лиги младих. У стручном штабу истичу да су репрезентативци били врло расположени за рад.
– Ове године много наших репрезентативаца је дебитовало у Лиги младих, после смене генерација. Могућности су показале како на квалификационом турниру тако и на другим међународним такмичењима ове године, европским првенствима за млађе категорије и Европском олимпијском фестивалу младих, на којима су угавном примењивани нови формати такмичења. Већина њих су на тим турнирима освајали што појединачне што екипне медаље. Сматрам да имамо квалитетну екипу. Увек све зависи и од противника, посебно у такмичењу у коме се екипе међусобно састају, каква је Лига младих – каже селектор за пушку, Драган Доневић.
Уз стрелце ће у Будимпешти бити шеф стручног штаба и селектор за пиштољ, Јасна Шекарић, селектор за пушку, Драган Доневић, као и чланови стручног штаба задужени за млађе категорије.
Састави група на финалном турниру
У свакој дисциплини на финални турнир се пласирало по десет репрезентација са три регионална квалификациона турнира.
Селекције ће у првој фази бити подељене у по две групе, на основу резултата у квалификацијама (освојених поена у мечевима).
Српски тим пушком је остварио најбољи биланс међу десет квалификованих репрезентација, па ће се такмичити у Групи 1 финала, заједно са селекцијама пласираним на треће, пето, седмо и девето место. Ова група је, судећи по досадашњим резултатима и традицији знатно квалитетнија од друге.
Селекција Србије је друга на ранг листи квалификованих пиштољем, па ће бити у Групи 2. Квалитет група пиштољем је, на први поглед, уједначенији.
Пушка
Група 1: Србија, Норвешка, Италија, Украјина, Мађарска.
Група 2: Словенија, Хрватска, Естонија, Данска, Аустија.
Пиштољ
Група 1: Летонија, Украјина, Чешка, Шведска, Мађарска.
Група 2: Србија, Италија, Литванија, Пољска, Шпанија.
У групама се све селекције међусобно састају. Победници група пролазе у финале, а другопласирани у меч за бронзу.