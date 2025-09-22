ТИТУЛЕ У ЗРЕЊАНИНУ И НОВОМ САДУ: Рацков и стрелци дружине „Радивој Ћирпанов“ најпрецизнији на државном првенству
Матеја Рацков из зрењанинског Бечкерека 1825 и екипа новосадске дружине „Радивој Ћирпанов“ освојили су титуле шампиона државе у гађању полуаутоматском пушком, последњој дисциплини Првенства Србије војничким оружјем у Трстенику.
Рацков је у финале, међу осам најбољих, ушао са седмог места у квалификацијама, али је највише показао кад је било најважније. У десет хитаца је скупио 85 кругова и прилично убедљиво тријумфовао.
Друго и треће место су после десет хитаца са по 79 кругова делили прошлогодишњи првак Милан Јарић (Спартак, Суботица) и Мирослав Цветановски („Радивој Ћирпанов“), најпрецизнији у квалификацијама у Трстенику. Тако је о сребру и бронзи одлучивало распуцавање, у коме је Јарић био успешнији и стигао до другог степеника победничког постоља.
Дружина „Радивој Ћирпанов“ је екипно злато освојила са 746 кругова, једанаест више од другопласираног Бечкерека. Бронза је припала Спартаку, који се 2024.године окитио екипном титулом.
Полуаутоматска пушка, финале: 1. Матеја Рацков (Бечкерек 1825, Зрењанин) 85, 2. Милан Јарић (Спартак, Суботица) 79 – распуцавање 40, 3. Мирослав Цветановски („Радивој Ћирпанов“, Нови Сад) 79 – 31...
Квалификације (20 метака прецизна + 10 брза паљба): 1. Цветановски 261, Екипно: 1. „Радивој Ћирпанов“, Нови Сад 746, 2. Бечкерек 1825, Зрењанин 735, 3. Спартак, Суботица 712..