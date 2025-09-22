(ФОТО) ВОЈВОЂАНСКО СЕЛО СТАРО СКОРО ДВА И ПО МИЛЕНИЈУМА КРИЈЕ ТАЈНЕ КЕЛТСКИХ НЕКРОПОЛА Са отварањем нове фабрике, стигли и нови становници КИНЕЗИ У ЕЧКОЈ
Наслоњена на Бегеј с једне стране и Београдски пут с друге, Ечка је формирана у облику ока у ком се, ако ћемо бити лирични до краја, огледа око 3.500 душа, представника 21 нације.
Смештено надомак Зрењанина, коме административно припада, ово село највише краси мир идеалан за живот оних који су верни банатској равници.
Ечка је село које само може да испреда причу о себи. И вазда је одвајкада тако било. Али када вам мештани говоре о њој, е онда имате привилегију да чујете емоцију испреплетану с аутентичним нагласком и тако заиста отпутујете у њену прошлост и доживите садашњост као да сте истински сапутних тог прикљученија.
– Као насеобина човека, Ечка је стара 2.300 година – уводи нас у причу хроничар села Ервин Газдаг, главни инцијатор и један од аутора монографије „Ечка – мала историја Баната” (2012). – У непосредној близини села пронађене су бројне келтске и сарматске некрополе, што је распон од трећег века пре нове ере до трећег века нове ере. Међутим, прва писана документа о селу имамо из 1439. године, будући да је овде деспот Ђурађ Бранковић добио посед од угарског краља, а на ком је било 20 кућа у којима су живели Раци и Угри, док је насеље имало царинарницу на води.
Од свог настанка па до данас, Ечка је увек носила мање-више исто име, али је постојала и опстајала у 14 различитих држава. Колонизована је неколико пута, постајући окриље бројних нација, конфесија, као и владара. А прошла је кроз све могуће ратове скоро нетакнута, што је допринело очувању њеног идентитета.
– Прекретница за ово село, као и за цео Банат, био је 18. век када је мочварно тло претворено у плодну земљу, а нарочито је значајна 1781. година када је Јосип II, син Марије Терезије, на лицитацији продао село јерменском трговцу стоке Лукачу Лазару, који је по повољним условима купио три села: Ечку, Клек и Јанков Мост, држећи се Бегеја као границе. Он тада одлучује да у Ечки сагради породичну кућу, али на обали Бегеја. Тек 1820. године његов други син Агоштон Лазар зида овај каштел који и данас постоји – приповеда нам Газдаг, док седимо управо у Каштелу Ечка.
Млада лепотица Ече љубав Атиле Хунског
Ко год је од народа живео на подручју Ечке покушао је да својата име места и преузме заслуге за његов настанак. Међутим, према речима Ервина Газдага, нико то није успео, јер Ечани највише воле легенду која потиче из 4. века.
– На овим просторима је владао хунски владар Атила Бич Божји, а на подручју Ечке је имао војни логор. Једног јутра, док је шетао, на бунару је срео лепу девојку која се звала Ече, коју је потом оженио али је она убрзо умрла и по њој је назвао место. Има још једна варијација, да је Атила имао ћерку која се звала Ече и млада је преминула, али нама се више свиђа романтична верзија – прича Газдаг.
Упоредо са зидањем поменутог здања, прекопута се гради и кула, илити осматрачница, илити водоторањ, који је представљао последње слово технологије тог времена. Осим за појење стоке и заливање плантажа цвећа, воћа и поврћа, кинетичка снага воде коришћена је за прављење једносмерне струје којом је већ средином 19. века био осветљен цео каштел, све његове просторије, као и нуспросторије за послугу. Ечка је, замислите, добила струју тек сто година касније, односно 1942.
– Ечка је имала пивару и пивницу, где су из Бечкерека долазили гондолама. Дунђерски је хтео да је купи, али мештани нису дали, па је купио бечкеречку, а нашу узео у закуп и плански је уништио да не би била конкурентна – напомиње наш саговорник.
На све ово морамо додати и да се у овом банатском селу налази српска православна црква Светог Николе из 1711. године која слови за најстарију у Војводини. Зидана је у стилу брвнаре, са двоводним кровом од шиндре, док су зидови од черпића и облепљени блатом.
Осим овог храма, у Ечки постоје још два: католичка црква Светог Јована Крститеља из 1864. али зидана на темељима претходне из 1794, као и румунска православна црква Три краља грађена од 1844. до 1855. године. Од 1870. до 1941. у селу је постојала и синагога.
Кад смо код здања која и данас красе велелепну Ечку, ушушкану у богатим зеленим површинама, односно кад смо се већ дотакли и савременог доба, ред је да вас упознамо и са селом које данас живи и функционише. Стога предајемо реч председнику Савета Месне заједнице Мирку Шкаљаку, који истиче да је место богато и разним удружењима која окупљају мештане, попут клуба жена, шахиста, пензионера, фудбалера, бајкера, фолклораша, ватрогасаца, али и љубитеља ваздухоплова на оближњем аеродрому...
– Као и у свим местима и код нас су се људи мало отуђили, али то не значи да се међусобно не организују, не друже и не праве бројне манифестације – истиче Шкаљак. – Пред нама је 5. Улична трка Ечка која окупља тркаче из целог света у неколико дисциплина, а одржаће се 25. октобра. Скоро смо имали Фестивал музике војвођанских Румуна, као и Уметничку колонију акварелиста, док смо за сеоску славу на Видовдан имали и манифестацију „Котлић”.
Оно што нам је такође од великог значаја, а што ћемо ускоро остварити, јесте целодневни боравак у вртићу, чиме ћемо спречити одлазак деце у Зрењанин, која се потом ни не враћају у нашу школу (Мирко Шкаљак)
Међутим, да би неко село било атрактивно за живот, неопходна је адекватна инфраструктура на којој се последњих година интензивније ради.
– Пре две године смо асфалтирали једну од најдужих улица у селу, као и неколико краћих. Тренутно нам највише недостаје канализација мимо главне Улице маршала Тита, где је мрежа већ спроведена и функционише онима који су се прикључили на њу. Оно што нам је такође од великог значаја, а што ћемо ускоро остварити, јесте целодневни боравак у вртићу, чиме ћемо спречити одлазак деце у Зрењанин, која се потом ни не враћају у нашу школу – каже председник Савета.
По доласку Линглонга, који се види малтене из свих делова села, а нарочито са моста преко Бегеја, Ечка је добила и нове становнике – Кинезе, док су мештани добили нову прилику за запослењем.
Масовно запошљавање у поменутој компанији условило је лагану реализацију идеје да се на улазу у село, из правца Зрењанина, сазида стамбени коплекс од 300-тинак станова. А они који не могу да дочекају крај тог пројекта, могу да купе кућу у самом селу, али одмах треба да знају да ће их стан, нарочито у изградњи, сигурно изаћи јефтиније!