ЦРВЕНА ЗВЕЗДА УБЕДЉИВО САВЛАДАЛА БУДУЋНОСТ у дербију АБА лиге
Кошаркаши Црвене звезде савладали су вечерас Будућност резултатом 95:79 у дербију шестог кола у Б групи АБА лиге.
Звезда је сада на учинку 3-2, док Подгоричани имају 4:2.
Звезда је почела утакмицу са 2/3 за три поена, али је онда упала у серију промашаја. То је на другој страни знао да искористи Никола Танасковић који је сјајно отворио утакмице, па је постигао осам од уводних десет поена Будућности. Убрзо су прешли у вођство, јер су били расположенији у игри у нападу. Имали су Подгоричани предности од 15:10, па убрзо затим и 21:17. Домаћи су имали проблем са ритмом у нападу, у неколицини случајева Звезда није користила и контра нападе. Будућност је на крају добила прву четвртину, где је за три шутирала сјајних 5/9.
Звезда је са већом енергијом ушла у овај меч, па је на крилима Јага и Огњена Добрића убрзо стигла до предности. Одлично је играо тим Саше Обрадовића у тим тренуцима, на обе стране терена. Дејан Давидовац је својом одбраном на ниском посту доста олакшао својим саиграчима, јер им је отварао контра нападе, после украдених лопти испод коша. Али Црвена звезда је потом стала у нападу, па је Будућност то искористила, те је преко својих Француза Бутеја и Буцијела, успела да поново дође до предности. Од тог тренутка па све до краја првог полувремена, гледали смо резултатски клацкалицу, где је Звезда погађала из контре, што је била главна одлика у досадашњем делу сезоне. Будућност је стала када се ради о шуту за три поена, али је до поена долазила са линије пенала, тако да је опао и ритам меча пред крај другог квартала, после којег је на семафору стајало 41:41
Још једном је Звезда боље ушла у четвртину, после два лоша напада Будућности, која су се сводила на игру преко Николе Танасковића. Никола Калинић је подигао публику на ноге са својих пет поена у кратком временском периоду. Будућности је наставила са шутем ван линије 6,75, где нису били толико успешни, а Коди Милер-Мекинтајер је погодио своју прву тројку, док је кренуо да дели и своје препознатљиве асистенције. Звезда је негде половином трећег периода стигла до шест разлике, али онда се разиграо Рашид Сулемон, који није био на свом нивоу у првом полувремену, док је сада својим тројкама вратио Будућност на посед заостатка у односу на домаћи тим. Рано у обе екипе изашле из бонуса, па само до краја ове четвртине гледали и доста пенала. То је више погодовало кошаркашима Црвене звезде која је после поена Никола Калинића направила предност од девет разлике. Затражио је минут одмора Жакељ, а то је помогло играчима Будућности, која је смањила предност Звезде. Међутим финиш четвтине је у потпуности припао Црвеној звезди, где је Огњен Добрић погодио тројку са пола терена, па су црвено-бели имали 16 поена више на уласку у последњи период.
Црвено-бели нису дозволили Будућности да се приближи у уводном делу последњег периода. Јаго се после распуцао на терену, где је погодио неколико шутева са велике удаљености. Није се на крају ни у једном тренутку постављало питање око победника меча, Звезда је успела да приведе утакмицу крају и на крају дође до убедљиве победе.
Црвено-беле су предводили Чима Монеке са 17 и Јаго дос Сантос са 16, док су Никола Калинић и Огњен Добрић постигли по 13.
Код Будућности Џуван Морган убацио је 19, а Никола Танасковић 17 поена.