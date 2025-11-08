ЉУБИША ДУНЂЕРСКИ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД РАДНИЧКИМ: Стрпљива игра донела велика три бода
08.11.2025. 22:25 22:27
Помоћни тренер Војводине Љубиша Дунђерски задовољан је након три освојена бода у Нишу.
Фудбалери „старе даме“ победили су у гостима екипу Радничког резултатом 1:0 и тако задржали корак у борби за врх табеле.
– Знали смо да нас чека једна тешка утакмица и да је Раднички једна добра и организована екипа, али знали смо исто тако да ако будемо компактни и ако будемо веровали да ћемо на крају искористити једну од шанси. Желим да похвалим нашег ривала, мислим да Раднички заслужује више него што то табела показује. Ми смо вечерас били стрпљиви, искористили смо нашу шансу и носимо три бода кући – рекао је Дунђерски.