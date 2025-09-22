ИМПОЗАНТНА ГРАЂЕВИНА У ЗРЕЊАНИНУ ДОБИЈА НОВУ НАМЕНУ Имала је ШЕСТ ВЛАСНИКА до 1928, након рата је била болница, а онда пропадала! Град јој је сада нашао нову функцију, а ево и коју
Град Зрењанин је постао власник приземља Пинове виле, импозантне грађевине с краја 19. века, поред које мештани стално пролазе. Тиме су се стекли услови да Град реши имовинско-правне односе са сувласницима првог спрата којима је део објекта враћен након реституције.
О даљим плановима за њу, за РТВ1, говорио је Саша Сантовац, помоћник градоначелника Зрењанина.
-Први власник је био Леон Штегервел, а до 1928. године смо имали шест породица које су имале власништво. Тада породица Пин постаје власник до 1943. године, када је преузимају Немци. Након Другог светског рата вила је национализована, коришћена као болница, да би се почетком 90-их исељена- навео је Сантовац.
Он је нагласио да је Република Србија након реституције била власник 327 квадрата, а остатак је враћен породици Варади.
-Град Зрењанин је на себе преузео иницијативу да прибави од Републичке дирекције за имовину власништво приземља. Ових дана је и потписан уговор да је Град Зрењанин постаје власник приземног дела. То смо урадили да би као Град ушли у преговоре са породицом Варади како би обезбедили и сам спрат и након тога кренули у реконструкцију- додао је саговорник РТВ1.
Како се даље наводи, реконструисана вила би била место окупљања зрењанинских уметника и са циљем да се користи као центар уметности.
Вредност адаптације још увек није познат, а радове би изводили стручњаци Завода за заштиту споменика културе.
-Град Зрењанин није прибавио Пинову вилу да би је продавао, већ да се адаптира- подвукао је помоћник градоначелника.