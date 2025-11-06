ПОЧИЊЕ СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У СТРЕЉАШТВУ: Спој српског искуства и младости на светској сцени у Каиру
Свечаним отварањем у петак увечеу Каиру званичнопочиње Светско сениорско првенство у дисциплинама ваздушним и малокалибарским оружјем, док такмичења стартују у суботу.
Пре неколико година Светска стрељачка федерација је у програм уврстила посебан шампионат планете ваздушном и МК пушком и пиштољем у годинама у којима се не одржавају Олимпијске игре и Светска првенства у свим дисциплинама.
Такмичење у Каиру ће бити друго СП овог типа, а и претходно је организовано у главном граду Египта 2022. године.
Ипак, овогодишњи шампионат планете се разликује од оног приређеног пре три године, када су на програму била сениорска и јуниорска такмичења. Сада су ће се стрелци надметати само у сениорској категорији.
Међутим у 12-чланој екипи која ће представљати Србију је чак петоро јуниора: Александра Хавран, Алекса Ракоњац, Анастасија Живковић (сви пушка), Нађа Мартиновић и Урош Гајић (пиштољ).
У искуснијем делу екипе су стрелци неколико генерација: Зорана Аруновић, Дамир Микец, Јована Тодоровић (пиштољ), Лазар Ковачевић, Миленко Себић, Теодора Вукојевић и Марко Ивановић (пушка).
- Наша екипа је спој младости и искуства. У саставу имамо троје такмичара који никад до сада нису учествовали ни на континенталном ни на светском сениорском првенству – Анастасију Живковић, Уроша Гајића и Нађу Мартиновић – коменарише шеф стручног штаба и селектор за пиштољ Србије, Јасна Шекарић.- То су стрелци који представљају перспективу српског стрељаштва, ове године су се доказали на великим такмичењима за млађе категорије, на којима су освајали медаље. Зато смо у стручном штабу одлучили да им пружимо шансу да још развију свој потенцијал.
Преостало двоје јуниора, Александра Хавран и Алекса Ракоњац су на сениорском шампионату дебитовали зимус на Европском првенству ваздушним оружјем, на коме су освојили сребро као микс пар, а Хавранова и појединачну бронзу. Они ове године завршавају јуниорску каријеру,
Скоро сви остали репрезентативци Србије су такође освајали одличја на овогодишњим шампионатима Европе, што у појединачној, што у екипној категорији.
- Имамо стрелце који могу да се боре за пласмане у финала, а потом и за медаље. Међутим, Светско првенство је најнезахвалније такмичење за прогнозе у стрељаштву, јер је најмасовније међу великим турнирима. Учествује далеко више стрелаца него на Олимпијским играма, па је самим тим и број кандидата за висок пласман,апосебно оних који би могли да изненаде,много већи – истиче Јасна Шекарић.- И резултати често могу да буду неочекивани. Некада су за финала потребна изузетно висока остварења у квалификацијама, а некада се сви изненадимо кад са слабијим остварењем стрелци стигну до пласмана међу осам најбољих.
На Олимпијским играма учествује 340 стрелаца. За шампионат у Каиру пријављено 720 такмичара из 72 земље. У свакој дисциплини из олимпијског програма пријављено је више од 80 учесника или учесница, а највише их је у такмичењу ваздушном пушком за жене и ваздушним пиштољем за мушкарце – по 121.
Првенство се одржава необично касно, пре свега због високих температура у Египту током лета и ране јесени. СП у Каиру 2022. године приређено је нешто раније, у октобру.
Такмичарска пауза уочи шампионата је била велика. У многим земљама сезона малокалибарским оружјем је одавно завршена, а претходно велико такмичење за све дисциплине био је Светски куп у Нингбоу одржан пре два месеца.
Јасна Шекарић, која је учествовала на великом броју шампионата света, како током изузетне такмичарске каријере тако и касније као тренер, коментаришући термин шампионата каже:
- Не памтим да је Светско првенство одржано овако касно. Међутим, касни термин не ремети значајно ритам рада такмичарима из земаља које имају велики број специјалиста само за ваздушно или малокалибарско оружје, с обзиром да током се на исти начин тренирају током целе године. За стрелце који гађају у обе врсте дисциплина, а у ту групу спада и половина наше селекције, неуобичајен термин је захтевао нови начин припрема.
Првог такмичарског дана, 8. новембра на ватрену линију ће изаћи шесторо српских стрелаца у појединачном такмичењу ваздушном пушком. У женској конкуренцији такмичиће се Теодора Вукојевић, Александра Хавран и Анастасија Живковић. Кад је о мушкарцима реч, Србију ће представљати Лазар Ковачевић, Алекса Ракоњац и Марко Ивановић.
И поред великог капацитета стрелишта у Каиру, квалификације ће у обе дисциплине бити подељене у по две групе због великог броја учесника Осам најуспешнијих дама ће у финалу гађати од 13.30, док је мушко финале заказано за 17.30.
У недељу је на програму такмичење микс парова пушком. Остале дисциплине у којима учествују српски стрелци биће одржане од 10. до 14. новембра.
Репрезентативци Србије пушком, са селектором Драганом Доневићем и тренером Стеваном Плетикосићем су јуче стигли у Каиро, док такмичари пиштољем, уз које ће бити Јасна Шекарић и тренер Горан Микец ће на пут кренути у петак.