ПРОДУЖАВА СЕ ТРАСА ЛИНИЈЕ 14 Ево куда ће се убудуће кретати СТАРТУЈЕ ОД ОВОГ ДАТУМА
06.11.2025. 13:01 13:05
Од петка, 7. новембра, продужава се траса линије 14 (Центар-Сајлово-Ветерник) до новоизграђеног стајалишта у Ветернику, које се налази између Српске православне цркве и МЗ Ветерник.
Смер из Новог Сада
Из Улице краља Петра I у Ветернику аутобуси ће преко кружног тока саобраћати до новоизграђеног стајалишта испред Српске православне цркве, где ће се, након изласка путника, чекати време до наредног поласка за Нови Сад.
Смер из Ветерника
Од почетног новоизграђеног стајалишта аутобуси ће по реду вожње саобраћати преко кружног тока до Улице краља Петра I и редовном трасом саобраћати до Сајлова и Новог Сада, користећи успут сва редовна стајалишта.