clear sky
14°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2334
usd
102.0131
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРОДУЖАВА СЕ ТРАСА ЛИНИЈЕ 14 Ево куда ће се убудуће кретати СТАРТУЈЕ ОД ОВОГ ДАТУМА

06.11.2025. 13:01 13:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
аутобус
Фото: Дневник

Од петка, 7. новембра, продужава се траса линије 14 (Центар-Сајлово-Ветерник) до новоизграђеног стајалишта у Ветернику, које се налази између Српске православне цркве и МЗ Ветерник.

Смер из Новог Сада

Из Улице краља Петра I у Ветернику аутобуси ће преко кружног тока саобраћати до новоизграђеног стајалишта испред Српске православне цркве, где ће се, након изласка путника, чекати време до наредног поласка за Нови Сад.

Смер из Ветерника

Од почетног новоизграђеног стајалишта аутобуси ће по реду вожње саобраћати преко кружног тока до Улице краља Петра I и редовном трасом саобраћати до Сајлова и Новог Сада, користећи успут сва редовна стајалишта.

ЈГСП „Нови Сад“
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај