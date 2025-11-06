НБА ЛИГА: Денвер уз Јокићев пети трипл-дабл победио Мајами, Вукчевић постигао пет поена у поразу Вашингтона од Бостона

Он је меч завршио са 33 поена, 15 скокова и 16 асистенција.

У тиму Денвера истакли су се још Арон Гордон са 24 поена, Тим Хардавеј јуниор са 18 и Џамал Мари са 14 постигнутих поена. У екипи Мајамија најбољи је био Норман Пауел са 23 поена, а српски репрезентативац Никола Јовић меч је завршио са пет поена, три скока и три асистенције.

Денвер следећи меч игра са екипом Голден стејта, а Мајами хит очекује дуел са Шарлот хорнетсима.

Кошаркаши Бостона победили су на свом терену екипу Вашингтона резултатом 136:107 у утакмици НБА лиге. Најефикаснији у победничком тиму био је Џејлен Браун са 35 поена, док је Џош Мино додао 21. У екипи из Вашингтона најбољи је био Алекс Сар, који је постигао 31 поен. Српски кошаркашки репрезентативац Тристан Вукчевић провео је на терену нешто више од шест минута, а за то време забележио је пет поена, један скок и једну асистенцију.

Кошаркаши Бостона су у досадашњем делу сезоне у НБА лиги забележили четири победе и пет пораза, док Вашингтон има скор 1/7.

Кошаркаши Портланда победили су данас на свом терену екипу Оклахоме резултатом 121:119. У победничком тиму бриљирао је Дени Авдија са 26 поена, 10 скокова и девет асистенција. Џру Холидеј је постигао 22 поена, док је Џерами Грент додао 20. У екипи Оклахоме, која је у Портланду доживела први пораз ове сезоне, најбољи је био Шеј Гилџес-Александер са 35 поена уз девет ухваћених лопти и четири асистенције. Ерон Вигинс је забележио 27 поена, док је Аџај Мичел убацио 21.

Оклахома, која је актуелни шампион НБА лиге, у досадашњем делу сезоне остварила је осам победа и један пораз, док Портланд има учинак 5/3.

Кошаркаши Лос Анђелес Лејкерса савладали су на свом терену Сан Антонио резултатом 118:116. У тиму из Лос Анђелеса најбољи је био словеначки кошаркаш Лука Дончић са 35 поена, 13 асистенција и девет скокова. Код гостију, истакао се француски кошаркаш Виктор Вембањама са 19 поена, осам ухваћених лопти и три асистенције.

Резултати: Кливленд - Филаделфија 132:121, Детроит - Јута 114:103, Индијана - Бруклин 103:112, Бостон - Вашингтон 136:107, Њујорк - Минесота 137:114, Мемфис - Хјустон 109:124, Далас - Њу Орлеанс 99:101, Денвер - Мајами 122:112 и Сакраменто - Голден Стејт 121:116.