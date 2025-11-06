У ПЕТАК 80. НОВОСАДСКИ НОЋНИ БАЗАР Гастрономски и уметнички производи
Новембарско издање Новосадског ноћног базара у 2025. години, 80. по реду, биће одржано у петак, 7. новембра, од 17 до 23 часа, на Рибљој пијаци у Новом Саду.
- Свима који воле наш базар и овога пута припремамо најквалитетнију понуду наших излагача. Својим ентузијазмом и жељом да у Новом Саду у пријатној атмосфери понудимо несвакидашњу могућност да сви заинтересовани посете базар, дуже од осам година пружамо могућност, свима који то желе, да се упознају са радом и гастрономским и уметничким производима наших произвођача и излагача – поручују организатори.
Новосадски ноћни базар редовна је манифестација, сваког првог петка у месецу.
- Концепт нашег базара је рад са малим произвођачима и можемо да се похвалимо да смо почели са 160 излагача по догађају, а да их данас имамо и до 330. За сваки догађај имамо листу чекања јер простор не може да испрати интересовање излагача. Да сваки догађај има смисла, говори посећеност која је процењена на 4.000 посетилаца по догађају – додају организатори.