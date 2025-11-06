clear sky
ПРЕДСТАВЉЕН НОВИ ГРБ ЗРЕЊАНИНСКЕ БИСКУПИЈЕ Банатска равница, плодна земља, вода, крст... Сви симболи на једном месту

06.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
zrenjaninska biskupija
Фото: Дневник.рс

Римокатоличка црква у Зрењанину представила је нови грб Зрењанинске бискупије, као и теолошко објашњење које се уз њега веже. Како је наведено, грб Зрењанинске бискупије изражава њен идентитет и историјске корене, односно блиску духовну и традиционалну повезаност с древном Чанадском бискупијом, основаном 1030. године.

Средишња фигура грба је свети Герард, први бискуп Чанадске бискупије, од чије некадашње бискупије потичу територија и баштина данашње Зрењанинске бискупије. Свети Герард на глави има бискупску капу (митру), а у левој руци држи штап, симболе бискупске службе и пасторалне одговорности. У десној руци држи књигу која упућује на Свето писмо и његово теолошко дело „Делибератио“. Палмина гранчица и црвена одора симболизују Герардово мучеништво, док му је глава окружена златном ауреолом, као симбол светости и небеске славе.

„Доњи део штита красе таласасте плаве пруге које симболизују воду, означујући реке подручја бискупије и свету тајну крштења, по којој се рађају нови чланови Цркве на овом простору од времена светог Герарда па све до данас“, наводи Зрењанинска бискупија.

Зелена позадина штита симболизује банатску равницу и плодну земљу, а истовремено подсећа на „плодно тло људског срца“ на којем је посејано и расте семе Божје речи.

grb zrenjaninske biskupije
Фото: Зрењанинска бискупија

Изнад штита налази се крст, који упућује на распеће од позлаћеног бакра пронађено у рушевинама код Оросламоша, данашњег Банатског Аранђелова. Крајеви кракова крста украшени су с три горска кристала, а он датира из времена светог Герарда и симбол је континуитета вере.

„Испод штита, на златној траци, налази се назив бискупије, који достојанствено закључује композицију и изражава мисију бискупије: носити Христово светло у Банату“, истиче Зрењанинска бискупија.

грб католичка црква историја
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
