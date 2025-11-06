ЗА НОВУ ОПРЕМУ НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД ИЗДВОЈИО 3,5 МИЛИОНА: Ево шта је у плану и до ког датума се достављају понуде
Градски превозник купује баријере за улазак на перонски простор на Међумесној ауобуској станици, на Булевару Јаше Томића, а за нову опрему намењено је 3,5 милиона динара, без ПДВ-а, односно то је процењена вредност јавне набавке.
Како се из спецификације објављене на Порталу јавних набавки може приметити, ЈГСП „Нови Сад” пазари три ротационе баријере са по једним краком за контролисан улаз и слободан излаз путника, као и једну прилагођену потребама особа са инвалидитетом, са аутоматском закретном рампом.
Нова опрема ће бити постављена по истом распореду као она која ће бити замењена и наведено је да мора бити монтирана и у функцији са постојећим стубовима и инфраструктуром. Минимална издржљивост баријере је 25.000.000 циклуса, односно 3.000.000 пролазака, када је реч о оној прилагођеној потребама особа с инвалидитетом.
Доступност резервних делова
Након истека гаранције добављач је дужан да обезбеди доступност и могућност набавке резервних делова за испоручену опрему у трајању од најмање три, под условима који, како је наведено, нису неповољнији од тржишних.
Осим испоруке и уградње опреме, изабрани добављач ће морати да демонтира старе баријере и да нове интегрише са постојећим системом продаје карата, да обучи оператере и обави почетно тестирање. За испоручену опрему мораће да гарантује 24 месеца, од примопредаје и пуштања у рад, укључујући одржавање, софтверску подршку и подршку за адаптацију система, као и да у случају квара о свом трошку обезбеди резервне делове, сервис.
Понуде на тендер ЈГСП-а подносе се до 14. новембра.